В Москву доставили девочку, выжившую при столкновении "Газели" с грузовиком на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Самолет МЧС России доставил из Челябинска на лечение в Москву девочку, пострадавшую при столкновении "Газели" с грузовиком 20 июля. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-центре главка МЧС по Челябинской области.

"Сегодня спецборт МЧС России осуществил санитарную эвакуацию ребенка из Челябинска в Москву. Девочка 2006 года рождения пострадала в дорожно-транспортном происшествии 20 июля этого года. Она нуждается в высокотехнологичной медицинской помощи, которую ей окажут в одном из лечебных учреждений Москвы", - сказали в ведомстве.

На борту самолета находились медики "Центроспаса", Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" и специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС.

Как сообщалось ранее, 20 июля "Газель" и большегруз Volvo столкнулись на 1798-м километре трассы Москва - Челябинск. Погибли водитель "Газели" и трое его пассажиров, одна девочка выжила. По данным полиции, водитель микроавтобуса при повороте не убедился в безопасности движения и выехал на встречную полосу.