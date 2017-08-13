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МФЦ смогут самостоятельно регистрировать рождение и смерть

Общество
13 августа, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, августа. /ТАСС

Сейчас инициатива реализована в режиме пилотного проекта в трех регионах - Москве, Тюменской и Воронежской областях

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Заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов

Заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов

© Донат Сорокин/ТАСС, архив

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Многофункциональные центры (МФЦ) смогут самостоятельно регистрировать рождение и смерть. Минэкономразвития ожидает, что соответствующий законопроект будет принят до конца этого года. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра экономического развития Савва Шипов.

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"Другая инициатива, связанная с расширением перечня услуг МФЦ, - это наделение МФЦ правом самостоятельно оформлять регистрацию рождения и смерти", - отметил он.

Сейчас инициатива реализована в режиме пилотного проекта в трех регионах - Москве, Тюменской и Воронежской областях. "По итогам "пилота" мы подготовили законопроект, позволяющий распространить эту практику на все субъекты, где такое решение будет принято региональным законодательным собранием. Ожидаем, что он будет принят в этом году", - добавил Шипов.

Помимо этого Минэкономразвития предлагает предоставлять услуги в соответствии с "жизненными ситуациями" по одному заявлению в МФЦ. "Допустим, вы потеряли сумочку, где лежали, паспорт, права и пенсионное удостоверение. Сейчас, чтобы эти документы восстановить, вам нужно написать несколько заявлений. При оказании же государственных услуг по принципу "жизненной ситуации" вам нужно будет написать всего одно заявление, а дальше сотрудники МФЦ уже сами будут общаться со всеми контрагентами, чтобы ваши документы восстановить", - пояснил Шипов.

Кроме того, к "жизненным ситуациям" относится рождение ребенка, выход на пенсию, перемена имени, уточнил замминистра. "Во всех этих случаях комплекс госуслуг должен предоставляться по единому заявлению. Мы надеемся, что до конца года законопроект, который сделает это возможным, также будет принят Федеральным собранием", - добавил он.

Помимо этих инициатив, Минэкономразвития рассчитывает, что МФЦ в 2018 году смогут принимать налоговые платежи. "То есть через МФЦ в перспективе можно будет платить налоги, госпошлины и все, что связано с оказанием услуг. Многофункциональные центры будут сами выступать операторами. Этот функционал мы планируем реализовать в 2018 году", - добавил Шипов.

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