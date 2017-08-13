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В Москве и области в ближайшее время ожидается ухудшение погоды

Общество
13 августа, 20:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, августа. /ТАСС

В МЧС предупредили, что из-за непогоды возможны затруднения в движении транспорта

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Ухудшение погоды ожидается в ближайшие часы в Москве и Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

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"В связи с прохождением фронтальной зоны с запада на восток в ближайшие два-три часа, а также в понедельник местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквалистые порывы ветра до 20 м/с", - сообщили в ведомстве.

В столичном МЧС предупредили, что во время непогоды возможно наполнение водой дорожного полотна, затруднение движения транспорта и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта.

Спасатели советуют обходить рекламные щиты и шаткие строения и по возможности переждать непогоду в капитальном строении.

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