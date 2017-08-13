"Ярмарка проектов" станет традиционным элементом молодежного форума "Машук"

ПЯТИГОРСК, 13 августа. /ТАСС/. "Ярмарка проектов" станет традиционным элементом Северо-Кавказского молодежного форума "Машук". Такая форма позволяет машуковцам учиться реализации собственных идей на ярких примерах проектов, реализованных благодаря грантовым конкурсам прошлых лет, рассказали в воскресенье ТАСС в дирекции форума.

"Планируется сделать "Ярмарку проектов" традиционным элементом форума. В следующем году на ней с высокой долей вероятности появятся и проекты участников "Машука-2017", - сказал директор форума Георгий Головин.

Как отметили в пресс-центре форума, всего представлено более 20 успешно реализованных проектов.

Дом ремесел на колесах

Настоящей мастерской для творчества стала площадка ставропольского проекта "Дом ремесел на колесах", победившего в грантовом конкурсе в 2016 году. Каждый желающий может найти здесь занятие по душе: гончарное искусство, плетение, традиционная роспись и многое другое. Как рассказывает автор идеи Яна Лапина, это выездной социальный проект, направленный на развитие творческих способностей у детей, находящихся в сложном социальном положении, а также с особенностями развития.

"Мы возрождаем традиционные русские ремесла, занимаемся с многодетными семьями, детьми из детских домов, коррекционными учреждениями. В этом году мы представим и новый проект - Всероссийский молодежный фестиваль искусств на КМВ "Ключ", - рассказала она.

От Ставропольского края в состав ярмарки включен победитель грантового конкурса форума в 2015 году, проект "Не отнимай у себя завтра". Антинаркотическая инициатива волонтерского отряда "Доброволец" из столицы региона благодаря гранту "Машука" расширилась с 30 до 2,2 тыс. участников.

Уже два года в рамках ярмарки ведется работа с молодежью, волонтерские слеты состоялись в десяти районах края. На психологических тренингах в игровой форме участники моделируют проблемные ситуации, разбирают способы их решения. Признанием качественной работы ставропольских студентов стало вручение всероссийской общественно-государственной награды "Горячее сердце", учрежденной президентом фонда социально-культурных инициатив Светланой Медведевой.

Инновации в 3D

Для молодых людей, интересующихся научным проектированием, образцом может стать разработка ставропольца Артема Мишвелова. Его комплекс программного обеспечения Doctor CT позволяет создавать трехмерную реконструкцию внутренних органов человека на основе изображений компьютерной и магнитно-резонансной томографии, формировать с помощью очков дополненной реальности симуляции операций, осуществлять 3D-печать фрагментов человеческого тела. "Этот проект в 2015 году набрал максимальное количество баллов и был признан лучшим в секции "Инновации и научно-техническое творчество", - сообщили в пресс-центре форума.

Еще одним представителем Ставрополья на ярмарке является студия "101 микс" - стартап молодых дизайнеров по изготовлению аксессуаров и украшений.

Студенческое телевидение

Чеченскую Республику представляет первое в регионе студенческое телевидение StudONE. После получения гранта в 2016 году команда проекта занимается освещением различных молодежных событий в социальных сетях. Ребята не собираются останавливаться на достигнутом и в нынешнем году представили на грантовом конкурсе "Машука" проект создания студенческого медиацентра.

Как отмечает автор идеи Висраил Хадиев, ее реализация позволит расширить формат выпускаемых программ. "Студентам сложно работать без студии, приходится отказываться от многих интересных возможностей, - подчеркивает Висраил. - Студия послужит базой и для студенческого радио, аналога которого в регионе тоже нет".

Кавказ без опасности

На творческую молодежь ориентирован первый на Юге России фестиваль фотографов и видеографов Северного Кавказа "Два Крыла". Он собрал в прошлом году в Карачаево-Черкесии около 200 участников не только из России, но и ближнего зарубежья.

"Ярким примером социально значимого проекта является площадка "Кавказ без опасности". Она посвящена обучению молодых людей правилам оказания первой медицинской помощи", - сообщает пресс-центр.

"Гусиным пером"

А в шатре республики Северная Осетия-Алания организаторы предлагают ознакомиться сразу с пятью успешными проектами. Это автоматы по продаже ручек и карандашей, установленные в школах республики, а также литературный журнал "Гусиное перо", который за год своего существования вышел за пределы интернет-пространства и стал издаваться в печатном формате. Игрушки ручной работы от Элоны Дзалаевой поют колыбельную на осетинском языке. "Мастерская Bonsаrd демонстрирует кожаные изделия с национальной символикой, а бренд "Лето Косметика" презентовал целую линейку натуральной косметики и средств гигиены с травами Кавказа", - рассказали в пресс-центре.

О форуме

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске в восьмой раз с 5 по 19 августа, в воскресенье здесь стартовала вторая смена с участием зарубежных представителей пяти стран. Всего в работе форума принимают участие 2 тыс. человек.

Грантовый фонд форума составляет 85,5 млн рублей. Деньги будут распределены между 105 индивидуальными проектами и 20 заявками от юридических лиц, победивших в конкурсе. Индивидуальные проекты смогут претендовать на поддержку объемом в 300 тыс., 400 тыс. или 500 тыс. рублей, а для юридических лиц объем финансирования определен в 2,5 млн рублей.

Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.