Польские мотоциклисты отправились в мемориальный пробег по России

ВАРШАВА, 13 августа. /ТАСС/. Мотоциклисты крупнейшего польского байкерского клуба "Катынский рейд", поддерживавшего акции мотоциклистов "Ночные волки" из РФ в Европе, отправились в свой традиционный международный мотопробег по территории России и соседних стран. Эта акция, ежегодно организуемая в память о жертвах катынской трагедии, проводится уже в 17-й раз.

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По случаю отправления байкеров в Варшаве в воскресенье были возложены цветы у Могилы неизвестного солдата и прозвучал польский гимн.

В этом году участники пробега поедут двумя трассами - протяженностью 7,5 и 10,5 тыс. км. Как сообщается на официальном сайте клуба, короткий маршрут проходит через Вильнюс, Катынь, Смоленск, Москву, Брянск, Киев и Львов, длинный включает Москву, Нижний Новгород, Казань, Уфу, Омск, Красноярск и Иркутск.

По маршруту следования мотоциклисты будут посещать важные для поляков и россиян места памяти, возлагать цветы и зажигать свечи. Завершить рейд планируется 10 сентября в Варшаве. "Для нас этот пробег - лекция патриотизма и своеобразное паломничество, духовное восстановление", - цитирует Польское агентство печати слова одного из участников Гжегожа Гаевского.

В этом году акция "Катынский рейд" впервые проходит без ее основателя Виктора Венгжина, который 18 января этого года умер в возрасте 77 лет после тяжелой болезни. В 2015 и 2016 годах Венгжин и его байкеры стали одной из немногих общественных организаций в Польше, выступивших в защиту участников мотопробегов "Дороги Победы - На Берлин", организованных российским клубом "Ночные волки", после того как польские власти решили не пускать россиян в страну под предлогом "обеспечения безопасности". В беседе с корреспондентом ТАСС Венгжин тогда назвал это решение "постыдным". Лидер "Катынского рейда" всегда с теплом отзывался о российском гостеприимстве, свидетелем которого был он сам и мотоциклисты из его клуба во время пробегов по территории России.

В период массовых репрессий 30-х годов ХХ века в Катынском лесу производились захоронения расстрелянных в Смоленске советских граждан. Здесь же весной 1940 года органами НКВД был расстрелян и захоронен 4421 польский военнослужащий, вывезенный осенью 1939-го из Польши. На месте трагедии - в 18 км западнее Смоленска - создан мемориальный комплекс "Катынь".