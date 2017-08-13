Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Польские мотоциклисты отправились в мемориальный пробег по России

Общество
13 августа, 21:15 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 13, августа. /ТАСС

Рейд планируют завершить 10 сентября в Варшаве

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 13 августа. /ТАСС/. Мотоциклисты крупнейшего польского байкерского клуба "Катынский рейд", поддерживавшего акции мотоциклистов "Ночные волки" из РФ в Европе, отправились в свой традиционный международный мотопробег по территории России и соседних стран. Эта акция, ежегодно организуемая в память о жертвах катынской трагедии, проводится уже в 17-й раз.

СПЕЦПРОЕКТ

Ненужная война

Вторая мировая в цифрах и фактах

По случаю отправления байкеров в Варшаве в воскресенье были возложены цветы у Могилы неизвестного солдата и прозвучал польский гимн.

В этом году участники пробега поедут двумя трассами - протяженностью 7,5 и 10,5 тыс. км. Как сообщается на официальном сайте клуба, короткий маршрут проходит через Вильнюс, Катынь, Смоленск, Москву, Брянск, Киев и Львов, длинный включает Москву, Нижний Новгород, Казань, Уфу, Омск, Красноярск и Иркутск.

По маршруту следования мотоциклисты будут посещать важные для поляков и россиян места памяти, возлагать цветы и зажигать свечи. Завершить рейд планируется 10 сентября в Варшаве. "Для нас этот пробег - лекция патриотизма и своеобразное паломничество, духовное восстановление", - цитирует Польское агентство печати слова одного из участников Гжегожа Гаевского.

В этом году акция "Катынский рейд" впервые проходит без ее основателя Виктора Венгжина, который 18 января этого года умер в возрасте 77 лет после тяжелой болезни. В 2015 и 2016 годах Венгжин и его байкеры стали одной из немногих общественных организаций в Польше, выступивших в защиту участников мотопробегов "Дороги Победы - На Берлин", организованных российским клубом "Ночные волки", после того как польские власти решили не пускать россиян в страну под предлогом "обеспечения безопасности". В беседе с корреспондентом ТАСС Венгжин тогда назвал это решение "постыдным". Лидер "Катынского рейда" всегда с теплом отзывался о российском гостеприимстве, свидетелем которого был он сам и мотоциклисты из его клуба во время пробегов по территории России.

В период массовых репрессий 30-х годов ХХ века в Катынском лесу производились захоронения расстрелянных в Смоленске советских граждан. Здесь же весной 1940 года органами НКВД был расстрелян и захоронен 4421 польский военнослужащий, вывезенный осенью 1939-го из Польши. На месте трагедии - в 18 км западнее Смоленска - создан мемориальный комплекс "Катынь".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Польша
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Синоптики прогнозируют в понедельник непогоду в Москве и ливни на юге России
2
В Испании трое россиян задержаны после драки со смертельным исходом
3
СМИ: Том Круз пострадал при выполнении трюка на съемках в Лондоне
4
Захарова: ситуация с КНДР близка к потенциальному силовому конфликту
5
Марш ЛГБТ в Одессе прошел в окружении полиции и Нацгвардии
6
Польские мотоциклисты отправились в мемориальный пробег по России
7
Дороги в Новгородской области расчистят от поваленных деревьев к утру
Темы дня
Новости партнеров
Реклама