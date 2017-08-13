В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм

СОПИНЫ /НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 13 августа. /ТАСС/. Храм Святой Живоначальной Троицы, построенный в начале XIX века полководцем Александром Суворовым в старинном новгородском селе Сопины, возродят на средства Клуба лидеров РФ. Об этом в воскресенье сообщил журналистам руководитель общественного объединения и директор направления "Новый бизнес" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Артем Аветисян.

"Этот храм имеет значение не только для Новгородской области, но и для всей страны в целом. Мы приняли единогласное решение в Клубе лидеров помочь в восстановлении храма", - сказал он.

Делегация Клуба лидеров по приглашению врио губернатора Новгородской области Андрея Никтина побывала в Боровичском районе, где находятся музей-усадьба полководца Кончанско-Суворовское и деревня Сопины. Глава региона выразил уверенность, что "всем вместе удастся восстановить храм и сделать его таким, каким он был при Суворове".

Каменная церковь с двухъярусной колокольней и крестом на шпиле строилась почти 25 лет и была освящена в 1813 году, уже после смерти полководца. Главный иконостас представлял копию иконостаса домовой церкви Зимнего дворца в Петербурге.

Как рассказала ТАСС директор Боровичского филиала Новгородского музея-заповедника Марина Васильева, Троицкий храм строился долго и трудно. "Из приказа Суворова по Новгородским вотчинам в июле 1785 года: "<...> назначено оброк со всех вотчин - 3 тыс. рублей - авансом на два года вперед отдать вкладом на постройку Сопинской церкви", - привела она выдержку из документа.

В 1935 году церковь закрыли, в конце 50-х началось ее разорение. Вновь вопрос о ее судьбе был поднят в 2008 году местными предпринимателями и жителями, дачниками из Петербурга и Москвы, которые каждый год по мере возможностей обустраивали территорию вокруг храма и сумели на какое-то время защитить его непогоды, покрыв крышу, восстановив крест и повесив колокол.

По оценке специалистов, восстановление храма может обойтись в 50 млн рублей. "Здание для своего возраста крепкое, конечно, с частичным руинированием. Это последний построенный Суворовым храм. Он является памятником регионального значения, в прошлом году церковь была передана в аренду Новгородской митрополии на 49 лет", - уточнили собеседники агентства.

Клуб лидеров

Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса - некоммерческое партнерство, созданное при поддержке АСИ, объединяющее предпринимателей из 40 регионов РФ. Членами Клуба лидеров являются более 280 владельцев бизнеса, на предприятиях которых задействовано более 10 тыс. человек.