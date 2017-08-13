Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм

Общество
13 августа, 21:34 UTC+3 СОПИНЫ ОБЛАСТЬ/ 13, августа. /ТАСС

По оценке специалистов, восстановление храма Святой Живоначальной Троицы может обойтись в 50 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОПИНЫ /НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 13 августа. /ТАСС/. Храм Святой Живоначальной Троицы, построенный в начале XIX века полководцем Александром Суворовым в старинном новгородском селе Сопины, возродят на средства Клуба лидеров РФ. Об этом в воскресенье сообщил журналистам руководитель общественного объединения и директор направления "Новый бизнес" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Артем Аветисян.

"Этот храм имеет значение не только для Новгородской области, но и для всей страны в целом. Мы приняли единогласное решение в Клубе лидеров помочь в восстановлении храма", - сказал он.

Делегация Клуба лидеров по приглашению врио губернатора Новгородской области Андрея Никтина побывала в Боровичском районе, где находятся музей-усадьба полководца Кончанско-Суворовское и деревня Сопины. Глава региона выразил уверенность, что "всем вместе удастся восстановить храм и сделать его таким, каким он был при Суворове".

Каменная церковь с двухъярусной колокольней и крестом на шпиле строилась почти 25 лет и была освящена в 1813 году, уже после смерти полководца. Главный иконостас представлял копию иконостаса домовой церкви Зимнего дворца в Петербурге.

Как рассказала ТАСС директор Боровичского филиала Новгородского музея-заповедника Марина Васильева, Троицкий храм строился долго и трудно. "Из приказа Суворова по Новгородским вотчинам в июле 1785 года: "<...> назначено оброк со всех вотчин - 3 тыс. рублей - авансом на два года вперед отдать вкладом на постройку Сопинской церкви", - привела она выдержку из документа.

В 1935 году церковь закрыли, в конце 50-х началось ее разорение. Вновь вопрос о ее судьбе был поднят в 2008 году местными предпринимателями и жителями, дачниками из Петербурга и Москвы, которые каждый год по мере возможностей обустраивали территорию вокруг храма и сумели на какое-то время защитить его непогоды, покрыв крышу, восстановив крест и повесив колокол.

По оценке специалистов, восстановление храма может обойтись в 50 млн рублей. "Здание для своего возраста крепкое, конечно, с частичным руинированием. Это последний построенный Суворовым храм. Он является памятником регионального значения, в прошлом году церковь была передана в аренду Новгородской митрополии на 49 лет", - уточнили собеседники агентства.

Клуб лидеров

Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса - некоммерческое партнерство, созданное при поддержке АСИ, объединяющее предпринимателей из 40 регионов РФ. Членами Клуба лидеров являются более 280 владельцев бизнеса, на предприятиях которых задействовано более 10 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Синоптики прогнозируют в понедельник непогоду в Москве и ливни на юге России
2
В Испании трое россиян задержаны после драки со смертельным исходом
3
СМИ: Том Круз пострадал при выполнении трюка на съемках в Лондоне
4
Захарова: ситуация с КНДР близка к потенциальному силовому конфликту
5
Марш ЛГБТ в Одессе прошел в окружении полиции и Нацгвардии
6
Польские мотоциклисты отправились в мемориальный пробег по России
7
Дороги в Новгородской области расчистят от поваленных деревьев к утру
Темы дня
Новости партнеров
Реклама