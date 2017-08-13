В Татарстане завершился фестиваль средневекового боя "Великий Болгар"

КАЗАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Около 47 тыс. человек посетили за два дня международный фестиваль средневекового боя "Великий Болгар", который завершился в воскресенье в Татарстане. Об этом сообщил ТАСС председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

"За два дня 47 тысяч человек посетили фестиваль. Великолепно прошел турнир Гран-при Европы по средневековому бою в формате "пять на пять". Мы сделали замеры впечатлений гостей и участников фестиваля, все они показали, что "Великий Болгар" туристам понравился. Большинство из них планируют приехать сюда в следующем году", - сказал Иванов.

На протяжении двух дней фестиваля работала историческая площадка, где представили предметы быта Золотой Орды, Руси и Европы. Гости фестиваля смогли также попробовать кухню Средневековья, увидеть аналоги осадных орудий той эпохи и попробовать пострелять из них. Также прошли выступления фолк-групп и мастер-классы по ирландским или степенным историческим танцам.

На фестивальной площадке состоялись лучный и конный турниры, массовые бои, а также Кубок Донжона по полноконтактным средневековым боям один на один.

В воскресенье в рамках фестиваля провели Гран-при Европы по историческому средневековому бою с участием команд из России, Италии, Франции, Чехии, Украины и Белоруссии. Всего сражаться на турнире вышли около 600 бойцов из 34 команд, приехавших из разных стран.

В 2016 году фестиваль "Великий Болгар" посетили более 38 тысяч зрителей. По словам Иванова, в будущем госкомитет планирует провести в Болгаре "битву наций".