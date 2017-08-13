На Кубе отметили 91-ю годовщину со дня рождения Фиделя Кастро

ГАВАНА, 13 августа. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Лидеру Кубинской революции Фиделю Кастро в воскресенье исполнился бы 91 год. Жители карибской страны в первый раз отметили день рождения команданте после его ухода из жизни.

Фидель Кастро скончался 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет. С раннего утра люди несли цветы к его могиле на кладбище Санта-Ифигения в городе Сантьяго-де-Куба на востоке страны. Урна с прахом Кастро помещена в нишу, высеченную в огромном гранитном камне, на котором закреплена темно-зеленая табличка со словом "Фидель". С декабря прошлого года могилу посетили уже около 1 млн человек.

"Фидель всегда с нами"

По всей стране в воскресенье прошли различные культурные и спортивные мероприятия под общим названием "Фидель всегда с нами". На концертных площадках звучали поэтические строки, песни и музыкальные произведения, посвященные основателю первого социалистического государства в Западном полушарии.

В Гаване открылась экспозиция фотографий Кастро, сделанных его сыном Алексом в последние 10 лет жизни команданте. На снимках запечатлены встречи Кастро с известными политиками и деятелями культуры: экс-президентом Венесуэлы Уго Чавесом, бывшими лидерами Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и Дилмой Руссефф, президентом Боливии Эво Моралесом, нобелевским лауреатом по литературе Габриэлем Гарсией Маркесом, Папой Римским Франциском.

"Я хотел показать моего отца не просто как государственного деятеля, а как приветливого и заботливого человека, каким он на самом деле был", - отметил 54-летний Алекс Кастро. Он работает фотографом, сотрудничает со многими кубинскими СМИ и нередко принимает участие в экспозициях - как на Кубе, так и за рубежом.

По всем кубинским радиостанциям в воскресенье звучала композиция Рауля Торреса "Последний путь Фиделя", популярная на Кубе. По телевидению транслировались передачи и фильмы, рассказывающие о важнейших этапах жизни команданте, а страницы газет выходили с заголовками "Фидель - солдат идей" и "Команданте, ты всегда с нами!"

Группа молодежи совершила восхождение к командному пункту в горах Сьерра-Маэстра на востоке Кубы, откуда в 1950-е годы руководил повстанческой армией Фидель.

В Сантьяго-де-Куба была организована выставка, посвященная детским и юношеским годам лидера Кубинской революции. Фидель Кастро родился 13 августа 1926 года в местечке Биран в провинции Ольгин, в 758 км к востоку от Гаваны, в семье уроженца испанской провинции Галисия Анхеля Кастро. Фидель, как его братья Рамон и Рауль, получил начальное и среднее образование в иезуитском колледже.

В 1949 году Кастро с отличием закончил факультет права Гаванского университета, а затем аспирантуру, получив степень бакалавра и магистра искусств. Однако по специальности он практически не работал, так как со студенческих лет включился в политическую борьбу.

Фидель умер, но его идеи живы

Дни рождения Фиделя Кастро, при жизни вошедшего во все учебники новейшей истории, на Кубе всегда проходили без официальных торжеств. В последний раз лидер Кубинской революции появился на публике год назад - в свой 90-й день рождения. Он присутствовал на гала-представлении в гаванском театре имени Карла Маркса, собравшем свыше 5 тыс. зрителей.

Не будет Кастро - не будет и социализма на Кубе, говорили его противники. Сам же кубинский лидер неоднократно заявлял, что социалистическая модель переживет его самого.

"Для нас, кубинцев, Фидель не умер. Его идеи живы. Он сделал так, чтобы нашу страну уважали на международной арене, и его пример всегда будет у нас перед глазами", - сказал корреспонденту ТАСС молодой житель Гаваны Павел Мартинес.

Мероприятия, посвященные памяти Фиделя Кастро, прошли в Венесуэле, Боливии, Никарагуа, Анголе. "Фидель бессмертен. Хотя физически он уже не с нами, его идеи об освобождении народов будут жить вечно", - написал президент Боливии Эво Моралес в Twitter.

Fidel invicto. Si no está presente físicamente, eternamente estará presente su pensamiento por la liberación de los pueblos. Fidel inmortal. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 13 August 2017

Человек-легенда

Заболев в 2006 году, Фидель Кастро передал бразды правления своему младшему брату Раулю, который официально возглавил островное государство в 2008 году. С тех пор Фидель редко появлялся на публике, однако периодически проводил встречи с лидерами иностранных государств, посещавшими Кубу, и комментировал наиболее острые темы международной и региональной повестки дня в своей авторской колонке под названием "Размышления".

Кастро "пережил" десяток президентов США, практически каждый из которых пытался покончить с кубинским социализмом. За этот период времени ЦРУ и члены антикубинских группировок в Майами почти 700 раз пытались физически устранить Кастро.