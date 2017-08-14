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Персонал службы безопасности в аэропорту Барселоны начинает бессрочную забастовку

Общество
14 августа, 0:42 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 14, августа. /ТАСС

Сотрудники требуют увеличения персонала, заработной платы и улучшения условий труда

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МАДРИД, 14 августа. /ТАСС/. Персонал службы безопасности в международном аэропорту Барселоны Эль-Прат начинает в понедельник бессрочную забастовку. Об этом сообщила корпорация RTVE.

Сотрудники, которые ответственны за проверку пассажиров и багажа, требуют увеличения персонала, заработной платы и улучшения условий труда. В течение текущего месяца персонал воздушной гавани уже проводил частичные стачки, что приводило к часовым очередям на пунктах досмотра. В результате пассажирам приходилось приезжать в аэропорт заблаговременно, некоторые не успевали на свои рейсы.

Власти Испании в связи со сложившейся ситуациях объявили о том, что увеличат присутствие сотрудников гражданской гвардии в воздушной гавани Барселоны. Ранее каталонские власти предложили персоналу аэропорта увеличение зарплаты на €200, однако сотрудники службы безопасности требуют рост оклада на €350.

Международный аэропорт Барселоны является вторым крупнейшим в Испании после мадридской воздушной гавани. В 2016 году Эль-Прат принял рекордное в своей истории число пассажиров. В частности, услугами каталонского аэропорта воспользовались около 44,1 млн человек, что на 11,6% выше показателя 2015 года.

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