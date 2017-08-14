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Православные встречают Медовый Спас в преддверии Преображения Господня

Общество
14 августа, 1:20 UTC+3 МОСКВА 14, августа. /ТАСС

В этот день верующие поклоняются Кресту Господню в память о знамениях от святых икон во время сражений христиан против богоборцев

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ТАСС, 14 августа. Православные верующие России в понедельник, за пять дней до Преображения Господня, проводят чин освящения воды и меда в благодарность богу за новый урожай - этот день в народе называют Медовым Спасом.

Так как к середине августа в средней полосе России начинал поспевать мед в сотах, установился обычай приносить его в храм для освящения. Этот продукт, наряду с грибами, орехами, овощами, фруктами, станет основной едой на время начинающегося Успенского поста.

В первый день поста христиане поклоняются Кресту Господню в память о необыкновенных явлениях - знамениях от святых икон во время сражений христиан против богоборцев. События эти произошли в XII веке почти одновременно - в Византии и на Руси в войсках святого князя Андрея Боголюбского. С этого же дня ведется и исторический отсчет Крещения Руси в 988 году.

На Преображение, которое отмечается 19 августа, строгий Успенский пост ослабляется, в частности, можно есть рыбу и пить вино. Народная традиция именует день Преображения Господня Яблочным Спасом.

По обычаю в этот день христиане освящают в храме в благодарность богу за новый урожай плоды - яблоки, груши, сливы, виноград, - и делятся ими с соседями и родственниками. При многих храмах в этот день пройдут ярмарки и праздничные гуляния.

По традиции широко отметят Яблочный Спас в Преображенском районе Москвы - несколько лет назад там был восстановлен Преображенский собор, воинский храм Преображенского полка.

Приход храма возрождает исторические традиции: каждый год здесь играет военный оркестр, происходит построение роты Почетного караула Преображенского полка, вынос иконы Преображения Господня и знамени полка.

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