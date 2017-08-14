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За ночь в Москве выпало до трети месячной нормы осадков

Общество
14 августа, 7:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 14 августа./ТАСС

Днем в понедельник, по прогнозам синоптиков, вновь ожидается дождь, местами сильный, не исключен и град

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 августа./ТАСС/. Порядка трети месячной нормы осадков выпало местами в Москве за прошедшую ночь, сообщили в понедельник в Гидрометцентре.

"Осадки распределились неравномерно. По предварительным расчетам, на метеостанции Тушино выпал 21 мм осадков, что составляет более 27% августовской нормы. На главной метеостанции столицы - ВДНХ - выпало 6 мм осадков", - сказал представитель метеослужбы. Норма для августа в Москве составляет 77 мм.

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Днем в понедельник, по прогнозам синоптиков, вновь ожидается дождь, местами сильный, с грозой и усилением ветра с порывами до 15-20 м/с. Не исключен и град.

Как сообщил ТАСС директор Гидрометцентра Роман Вильфанд, это изменение погоды в столице можно назвать необычным. "Москва в понедельник будет находиться в необычном положении - на равном удалении от областей высокого и низкого давления. С запада и востока от Москвы область высокого давления, а с севера и юга - низкого. Поэтому город окажется во власти вторичных, не так ярко выраженных в температуре атмосферных фронтов - не произойдет сильного похолодания, температура воздуха изменится немного", - сказал Вильфанд.

Обычно после грозы идет похолодание, сейчас же вся предстоящая неделя будет теплой и комфортной, добавил он.

Вильфанд рекомендовал горожанам прислушиваться к прогнозам и предупреждениям синоптиков: "Если действительно будет проходить грозовое облако, то сразу будет выпускаться штормовое предупреждение. А в принципе, неделя будет хорошая, комфортная с отдельными грозами".

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