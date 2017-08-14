СМИ: бывшие жители Курил 30 августа могут посетить Хабомаи через новый пункт въезда

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ТОКИО, 14 августа. /ТАСС/. Бывшие жители Южных Курил 30 августа могут посетить острова Хабомаи, воспользовавшись новым пунктом въезда, решение об открытии которого было принято во время визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву в конце апреля. Как сообщила в понедельник газета Mainichi Shimbun, стороны проводят на этот счет последние согласования.
По ее данным, с 30 августа по 1 сентября состоится очередная поездка, в ходе которой бывшие жители островов, а также члены семей тех, кто покоится на них, смогут посетить могилы родственников на островах Зеленый и Юрий, входящих в группу Хабомаи. При этом все необходимые процедуры люди, вероятно, смогут пройти прямо на судне, которое встанет на якорь поблизости.
В настоящее время въездные процедуры для бывших жителей островов, посещающих их по безвизовой программе, проводятся в море недалеко от порта Южно-Курильска на Кунашире, и лишь после этого они могут отправиться на другие острова. Открытие нового пункта въезда призвано облегчить поездки для пожилых людей, так как время в пути сократится примерно на шесть часов.
Решение об открытии нового пункта въезда было принято во время визита Абэ в Москву 27 апреля. Кроме того, в июне на острова Кунашир и Итуруп был запланирован чартерный рейс, чтобы доставить туда бывших жителей для посещения могил. Однако из-за плохой погоды его пришлось отменить. В качестве новой даты поездки, по данным японских СМИ, рассматривается 23 сентября.
Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и несколько мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.