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Первый канал назовет ведущего "Пусть говорят" в вечернем выпуске передачи

Общество
14 августа, 10:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Ранее в эфире телеканала появился рекламный баннер программы, где инсталлированы фотографии Андрея Малахова и Дмитрия Борисова

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Первый канал в понедельник назовет ведущего "Пусть говорят" в вечернем выпуске передачи. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы канала.

"Кто будет вести "Пусть говорят" в новом сезоне? Андрей Малахов или...? Об этом без остановки говорили последние две недели, выдвигая самые невероятные версии, - отмечено в сообщении пресс-службы. - Сегодня вы увидите все своими глазами - в 19.50 (время московское) в программе "Пусть говорят" интрига будет раскрыта".

В пятницу в Останкине прошли съемки этой телепередачи с ведущим Дмитрием Борисовым, шоу было посвящено Малахову.

В воскресенье на Первом появился рекламный баннер "Пусть говорят", где инсталлированы фотографии и Малахова, и Борисова.

Ранее СМИ сообщали, что Малахов принял решение уйти на канал "Россия 1". При этом источник ТАСС, близкий к руководству канала, сообщил, что ведущий не писал заявление об уходе. Малахов официально находился в отпуске до 10 августа, но до сих пор так и не появился в Останкине, рассказал собеседник ТАСС.

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