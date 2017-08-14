Вильфанд: лето продолжит радовать москвичей теплой погодой

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Хорошая, летняя погода в Москве продержится еще, как минимум, неделю. Об этом ТАСС сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Лето в Москве продолжается. Прогноз на эту неделю умиротворяющий, редкие эпизоды с летними дождями не испортят настроения", - отметил директор Гидрометцентра РФ. По его словам, температура воздуха превысит норму на 2-4 градуса. Как отметил метеоролог, после дождливого понедельника погода вновь наладится.

"Во вторник, 15 августа, еще будет облачная погода, ночью еще возможен небольшой дождичек, но уже днем осадки маловероятны и температура будет 23-25 градусов", - сказал Вильфанд, добавив, что такой температурный фон "будет минимум на 2 градуса выше климатической нормы".

Как отметил метеоролог, в последующие дни в центре европейской России будет такая же теплая погода: днем 23-26, небольшие кратковременные осадки летнего типа возможны, "но они точно не будут портить настроение".

В четверг-пятницу ожидается 22-27 градусов по Москве и области, следующие выходные тоже прогнозируются вполне комфортные - около 25 градусов и достаточно солнечно. "Возможны в отдельные дни небольшие дожди с грозой, но они будут летние, быстро проходящие. Поэтому погода вполне благоволит", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что после дождя в понедельник атмосферное давление начнет расти. "Несмотря на то, что возможны обновления максимумов атмосферного давления в отдельные дни - 17, 18 августа, оно будет примерно 755-757 мм ртутного столба, это комфортная погода, так как даже такие показатели будут ниже среднего давления для августа в столице", - сказал Вильфанд, отметив, что эти рекорды не скажутся на самочувствии людей, "так как давление все равно будет ниже 760 мм ртутного столба, которое является средним для человека".