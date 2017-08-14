Магаданский губернатор поручил чиновникам в соцсетях информировать граждан о своей работе

МАГАДАН, 14 августа. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный поручил местным чиновникам завести аккаунты в соцсетях, чтобы информировать население региона о принятых ими решениях, а также оперативно реагировать на обращения и критику. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Данное решение принято по итогам заседания правительства Магаданской области, где рассматривался вопрос об ответах органов власти на критические публикации в СМИ. По итогам заседания губернатор поручил руководителям органов власти региона участвовать в жизни социальных сетей, создать там ведомственные аккаунты, тематические целевые группы. По мнению главы территории, это позволит упредить множество проблемных вопросов, а людям получить компетентные разъяснения", - говорится в сообщении.

По данным управления информационной политики аппарата губернатора, около 50% обращений и критических замечаний в адрес местных властей приходится на соцсети. "Чем больше будет участие наших чиновников в социальных сетях, тем больше будет информированность жителей по тем или иным направлениям. Все это делается для формирования большей открытости работы правительства Магаданской области, дополнительной возможности общения", - отмечается в сообщении.