ВЦИОМ: россияне назвали зарплаты, экономику и соцполитику главными проблемами в стране

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ТАСС, 14 августа. Россияне считают, что наиболее важные проблемы для страны в целом в настоящий момент связаны с низкими зарплатами и уровнем жизни (24%), состоянием экономики (21%) и проводимой социальной политикой (18%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в понедельник на сайте организации.
"Третий месяц подряд первое место в списке проблемных тем занимают низкие зарплаты и уровень жизни в целом - в июле их называют 24% россиян (против 18% в январе с. г. и 14% в июле 2016 г.). Каждого пятого (21%) беспокоит состояние экономики (в начале года - 16%). В топ-3 проблем вошла социальная политика: 18% в июле (год назад эта доля была вдвое меньше - 9%)", - говорится в сообщении.
В число актуальных проблем россияне также включили состояние сферы здравоохранения (17%), безработицу (14%), проблемы в сфере образования и низкие пенсии (по 12%), инфляцию и коррупцию (каждый десятый респондент) и ЖКХ (8%). "Актуальность большинства тем проблемного рейтинга, составивших топ-10 в июле, сегодня выше, чем год назад, исключение - инфляция", - отмечает ВЦИОМ.
"Проблемный рейтинг - это барометр расхождений реальности и ожиданий, из него видны основные точки депривации, из которых следует запрос к власти. На сегодняшний день наиболее острая тема - проблема материального благосостояния, низкие зарплаты и низкий уровень жизни, что актуализирует вторую больную тему - социальной поддержки. Эти данные дополняют картину, контуры которой видны в других наших опросах: по сравнению с 2014 годом доля бедных удвоилась, а главным страхом остается рост цен", - прокомментировала результаты опроса руководитель практики социального моделирования и прогнозирования департамента исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 27 июля - 1 августа в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках восьми федеральных округов России. Объем выборки 1600 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.