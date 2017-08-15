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Старт второго конкурса на предоставление президентских грантов. Видеотрансляция

Общество
15 августа, 10:07 UTC+3

Прием заявок начнется 16 августа и завершится 29 сентября

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Материал из 1 страницы

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная началу приема заявок второго конкурса на предоставление президентских грантов.

 Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин рассказывает об особенностях конкурсов 2017 года, итогах первого приема заявок, правилах проведения отбора и требованиях к проектам.

Конкурсы проводятся Фондом президентских грантов в соответствии с распоряжением президента РФ от 3 апреля 2017 года № 93-рп "Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина".

Прием заявок второго конкурса стартует 16 августа и завершится 29 сентября 2017 года.


 

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