Более 2,5 тыс. пенсионеров ЯНАО бесплатно отдохнут в санаториях России в 2017 году

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ТАСС, 14 августа. Более 2,5 тыс. пенсионеров Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получат компенсацию за санаторно-курортное лечение в любом учреждении России в 2017 году. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"За семь месяцев этого года уже получили компенсацию расходов на оздоровление 447 пенсионеров. От желающих получить возмещение расходов за самостоятельно приобретенную путевку на санаторно-курортное деление в 2017 году в органы соцзащиты муниципальных образований Ямала поступило более 2,5 тыс. заявлений. За приобретенную путевку ямальским пенсионерам возмещается до 70% от предельной стоимости путевки в сутки, утвержденной постановлением правительства автономного округа, которая сейчас составляет 2600 рублей в сутки", - уточнили в пресс-службе.
Пенсионеры ЯНАО могут воспользоваться такой услугой один раз в три года в любом оздоровительном учреждении России, право закреплено в распоряжении губернатора ЯНАО. "Мы живем в непростых природных условиях Арктики, где сохранять здоровье - особенно важно. Нынешние ямальские пенсионеры - это люди, которые внесли весомый вклад в развитие и становление Ямала, мы просто обязаны создавать для них комфортные условия жизни и заботиться о них. Поэтому, помимо развития ямальской медицины и сферы социальных услуг, компенсация весомой части их расходов на санаторно-курортное лечение из окружного бюджета является дополнительной мерой для сохранения здоровья ямальских старожилов", - отметил губернатор Дмитрий Кобылкин.
ЯНАО полностью входит в Арктическую зону РФ. Население региона превышает 530 тысяч человек.