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Волонтеры убрали более 200 тонн мусора на несанкционированных свалках Ямала

Общество
14 августа, 11:22 UTC+3

В рамках проекта "Будущее Арктики" волонтерам предстоит очистить 3,5 млн кв. м территорий ЯНАО

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 14 августа. Участники экологического проекта "Будущее Арктики" собрали более 200 тонн мусора на несанкционированных свалках в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Экодружины работают практически во всех муниципалитетах региона, сообщили в администрации города Новый Уренгой.

"Уже убрано 200 тонн мусора на 4 кв. км территории. В акциях поучаствовали 211 человек. В рамках инициативы волонтеры занимаются уборкой несанкционированных свалок, экодружины сформированы на базе ребят из городов Салехард, Надым, Тарко-Сале, Муравленко и Ноябрьск. В Новом Уренгое волонтеры проекта "Будущее Арктики" за одну уборку собрали 2,2 тыс. литров мусора", - отметили в администрации.

Всего в графике проекта "Будущее Арктики" 43 захламленных объекта в 12 муниципальных образованиях ЯНАО. Общая площадь территории, которую предстоит убрать, - 3,5 млн кв. м. "В план работ постоянно добавляются новые несанкционированные свалки. За последнюю неделю добавлено 11 объектов, например, промбаза в районе аэропорта Надыма, междуречье рек Евояха, Седэяха в новом Уренгое", - пояснили там.

Проект "Будущее Арктики" инициирован депутатом Госдумы Владимиром Пушкаревым, первые презентации состоялись в конце мая 2017 года. 

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