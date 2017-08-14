Уральские экстремалы представят фильм об испытаниях вездехода-амфибии за Полярным кругом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Участники Автомобильной трансарктической экспедиции, которая проходила в феврале-марте 2017 года, сняли фильм об испытаниях уральского вездехода "Бурлак" в Карском море и быте полярных путешественников, сообщил в понедельник ТАСС один из участников поездки Максим Белоногов.

"Фильм является настоящей находкой не только для тех, кто собирается покорять Арктику, но и для простых путешественников и ценителей красот природы. В пути мы видели северных животных, множество величественных пейзажей, туристические станции и поселения. Уделили большое внимание панорамным съемкам с квадрокоптера. Во время просмотра фильма зрители на 1,5 часа перенесутся в мир за Полярным кругом", - сказал Белоногов.

По словам конструктора вездехода Алексея Макарова, в фильме показана машина именно той конструкции, которая поедет в Автомобильную трансарктическую экспедицию на Северный полюс. "Мы планируем лишь облегчить корпус, чтобы достичь минимально возможного веса машины. Это позволит вездеходу лучше держаться на льду и улучшит его проходимость", - отметил Макаров.

Он добавил, что премьерный показ пройдет 16 августа в Кургане, а 17 августа - в Екатеринбурге и Новосибирске. "Задача фильма - показать, как машина справляется с суровыми климатическими условиями Севера, передвигается по зимникам, горной местности, рыхлому соленому льду и воде. Фильм рассказывает о быте полярных путешественников в условиях длительного автономного путешествия: как растопить воду, какую еду готовить, как отремонтировать машину. Это своеобразное практическое руководство о жизни в Арктике", - уточнили в пресс-центре экспедиции.

По словам представителей пресс-центра, фильм также демонстрирует, что вездеход может применяться для нужд предприятий, работающих в полярных регионах. "Модификации позволяют использовать его в качестве мобильного лабораторного комплекса, буровой установки, для перевозки до двух тонн груза без потери плавучести. Уникальные шины низкого давления не наносят вред арктической почве", - сказали в пресс-центре.

Об экспедиции

Ранее сообщалось, что "Бурлак", собранный и испытанный в 2016 году, стал родоначальником нового класса многоцелевых российских арктических вездеходов, однако он оказался излишне тяжелым для передвижения по тонкому морскому льду и с трудом выходил на берег. Вскоре был построен "Бурлак 2.0", который стал легче на полторы тонны и мощнее - фактически получилась новая машина, которую необходимо было испытывать заново.

Испытания усовершенствованного вездехода состоялись с 21 февраля по 10 марта 2017 года. Команда прошла тот же маршрут, что и в 2016 году: через Инту и Воркуту (Республика Коми) до Байдарацкой губы (один из крупнейших заливов в Карском море) и обратно через Лабытнанги (ЯНАО), Ивдель (Свердловская область) и Екатеринбург. За 2,5 недели участники экспедиции преодолели около 3 тыс. км.

Поскольку усовершенствованный вездеход превзошел свой прототип, было принято решение о строительстве второго, точно такого же вездехода, так что в случае поломки детали двух одинаковых машин будут взаимозаменяемы. Планируется, что в 2018 году вездеходы дойдут до полярной станции на архипелаге Северная Земля, а в следующем сезоне будет предпринята попытка штурма Северного полюса. Цель экспедиции - установить новый мировой рекорд: достичь Северного полюса автономно, без заброски авиацией топлива и продуктов питания, и вернуться на материк своим ходом.