Минприроды: выбросы вредных веществ в атмосферу будут рассчитывать по новой методике

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Новая методика расчета рассеивания в атмосфере вредных веществ вступит в силу с 1 января 2018 года. Соответствующий приказ зарегистрирован в Минюсте России 10 августа, сообщает в понедельник пресс-служба Минприроды России.

"Документ имеет ключевое значение для природоохранного регулирования, фактически, является матрицей для расчета предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух", - приводит пресс-служба слова министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского.

Новая методика позволит проводить расчеты концентрации загрязняющих веществ в атмосфере и оценивать их воздействие на природу и здоровье людей. Документация, составленная на основе прежней методики расчета, не будет меняться в связи с изменениями, она будет действовать в течение установленного для нее срока. Однако все расчеты, которые будут произведены с 1 января 2018 года, должны составляться в соответствии с новым приказом.

Новая методика придет на смену документу, утвержденному Гидрометцентром СССР еще 4 августа 1986 года. Она содержит рекомендации для расчета рассеивания выбросов, имеющих высокую скорость распространения или исходящих из движущихся объектов.