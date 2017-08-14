Часы Биг-Бена не будут звонить до 2021 года в связи с реставрацией башни

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Часы башни Елизаветы британского парламента, известной как Биг-Бен, не будут звонить в течение ближайших четырех лет в связи с проведением реставрационных работ. Об этом в понедельник сообщили в Палате общин.

Начиная с 21 августа самый крупный колокол весом в 13,7 тонны будет отсоединен от часового механизма, чтобы обеспечить таким образом безопасность работников, которые будут заниматься ремонтом одного из самых узнаваемых символов британской столицы. Этот колокол был установлен в 1859 году и позднее прозван в народе Биг-Беном. Сегодня с этим именем многие ассоциируют саму часовую башню.

"Погружение Биг-Бена в тишину является значимым этапом этого важного проекта консервации", - сказал хранитель башенных часов Стив Джаггс.

Во время проведения работ перестанут звонить и четыре колокола, которые бьют каждые 15 минут. Однако услышать звон Биг-Бена можно будет, например, во время празднования Нового года.

В течение работ видимым останется только один из четырех циферблатов, стрелки которого будут показывать точное время благодаря электрическому приводу, пока специалисты будут заниматься реставрацией оригинального часового механизма. Помимо этого, в башне будет установлен лифт для быстрого и безопасного доступа на вершину. Реставраторы также займутся трещинами в кирпичной кладке и восстановлением черепицы на крыше.

Строительство башни Елизаветы высотой 96 метров по проекту английского архитектора Огастеса Пьюджина было завершено в 1858 году. Она является памятником викторианской эпохи и входит в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. До 2012 года она называлась часовой башней Вестминстерского дворца. В честь 60-летия правления королевы Елизаветы II ее назвали именем монарха.