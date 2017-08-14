Сотрудников ДПС обяжут вежливо общаться с водителями и не курить в их присутствии

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. МВД доработало приказ, согласно которому к сотрудникам ДПС предъявят ряд требований, связанных с их поведением во время общения с водителями, говорится в опубликованной на федеральном портале проектов нормативных правовых актов обновленной редакции документа.
Так, согласно законопроекту, взаимоотношения сотрудников с участниками дорожного движения должны основываться на строгом соблюдении законности, четком исполнении своих обязанностей, сочетании решительности и принципиальности в предупреждении и пресечении правонарушений с внимательным и уважительным отношением к ним.
При этом инспекторы обязаны быть вежливыми, обращаться к участникам дорожного движения на "вы", воздерживаться от "любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений, а также от грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений, оскорбительных выражений или реплик и действий, провоцирующих противоправное поведение.
Кроме того, согласно проекту приказа, во время общения с участником дорожного движения инспекторам запрещается курить, невнятно излагать свои требования и замечания, нравоучительно давать разъяснения о сути совершенного водителем нарушения и неаккуратно обращаться с документами граждан. Если водитель предлагает взятку, то сотрудник ДПС обязан подать соответствующее уведомление о таком факте в установленном МВД России порядке.