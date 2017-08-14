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Власти: Парад студенчества в Новосибирске соберет около 6 тыс. участников

Общество
14 августа, 13:14 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 14, августа. /ТАСС

В ходе мероприятия состоится посвящение первокурсников в студенты

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НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Более 6 тыс. человек ожидаются на Параде студенчества, который планируется провести в Новосибирске в сентябре. Мероприятие будет приурочено к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, а также к 80-летию Новосибирской области, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"Одним из новшеств в числе региональных событий, посвященных фестивалю, станет Парад студенчества, провести который планируется в Новосибирске в сентябре. В рамках парада состоится торжественное посвящение первокурсников в студенты. По предварительным оценкам, участие в мероприятии примут более 6 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным властей, с 14 по 17 октября в Новосибирской области пройдет региональная программа фестиваля по темам "Наука и технологии" и "Образование". Планируется, что гостями региона станут 50 представителей молодежных сообществ разных стран. К этому событию в мае на аллее "Фестивальная" высадили саженцы сирени, а в июне на территории Новосибирского государственного университета в торжественной обстановке открыли стелу "Фестивальная ромашка".

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран.

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