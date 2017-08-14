Установка системы искусственного оснежения продлит горнолыжный сезон на Домбае

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ЧЕРКЕССК, 14 августа. /ТАСС/. Горнолыжный сезон на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии (КЧР) продлится на три месяца после организации водоснабжения склона горы Мусса-Ачитара и установки системы искусственного оснежения. Соответствующие работы планируется начать в 2018 году, сообщил ТАСС министр туризма, курортов и молодежной политики республики Анзор Эркенов.
"Реализация проекта, предусматривающего строительство системы искусственного оснежения и систему водоснабжения склона горы Мусса-Ачитара, позволит нам увеличить срок горнолыжного сезона на Домбае где-то на три-четыре месяца, то есть его мы начнем на два месяца раньше и закончим на полтора месяца позже. Сейчас сезон мы обычно открываем на Домбае в конце декабря и закрываем в марте", - сказал Эркенов.
Министр отметил, что общая стоимость проекта, который также предусматривает строительство новых канатных дорог, горнолыжных трасс и гостиничного комплекса, составляет более 3 млрд рублей. Проект планируется реализовать в 2017-2019 годах в рамках государственно-частного партнерства. "Проект масштабный, он будет реализован по двум ФЦП - "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года и "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019-2025 годы", - добавил Эркенов.
По данным Минтуризма, на склоне Мусса-Ачитара находятся более 30 объектов - гостиницы, кафе, пункты проката, в основном сейчас вода доставляется сюда по канатной дороге.