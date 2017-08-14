Малахов не появился в эфире передачи "Пусть говорят", транслирующейся на Дальний Восток

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Известный телеведущий Андрей Малахов, слухи об уходе которого с Первого канала муссируются последние две недели, не появился в эфире передачи "Пусть говорят", транслирующейся на Дальний Восток, вел выпуск Дмитрий Борисов. Ранее в пресс-службе канала сообщили, что интрига с ведущим будет раскрыта, однако Борисов сообщил лишь новость о том, что у Малахова появится первенец, не раскрыв детали.

Программа целиком посвящена Малахову, воспоминаниям о нашумевших выпусках и интервью. Среди гостей - коллеги ведущего - Дмитрий Дибров, Екатерина Андреева, певицы Алла Пугачева и Кристина Орбакайте и другие.

Два источника на телеканале сообщили ТАСС, что Первый канал покинула вся предыдущая команда "Пусть говорят". "Заявления написали порядка 30 человек, все редакторы и создатели передачи, работавшие над ней более десяти лет", - сказал собеседник агентства. Другой представитель канала сообщил ТАСС, что набрана новая команда редакторов, не менее 20 человек, которую привела новый продюсер Наталья Никонова.

Ранее СМИ сообщали, что Малахов принял решение уйти на канал "Россия 1". При этом источник ТАСС, близкий к руководству канала, сообщил, что ведущий не писал заявление об уходе. Малахов официально находился в отпуске до 10 августа, но до сих пор так и не появился в Останкино, рассказал собеседник ТАСС.

Адрей Малахов пришел на Первый канал в 1992 году, готовил сюжеты и тексты для различных программ. В 2001 году стал ведущим собственного ток-шоу "Большая стирка", которое получило большую популярность среди телезрителей благодаря бытовым сюжетам. В 2004 передачу заменили "Пять вечеров" с более серьезной, как отмечалось в рекламной акции, проблематикой. Еще через год в эфир вышла программа "Пусть говорят", существующая до сих пор.

Также Малахов с 2012 года по субботам ведет на Первом канале ток-шоу "Сегодня вечером", гостями которого становятся известные артисты, музыканты и писатели. Кроме того, в 2007 году Малахов стал главным редактором журнала StarHit о жизни знаменитостей.