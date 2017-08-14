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Около 140 реконструкторов приедут в Калининград на фестиваль "Гумбинненское сражение"

Общество
14 августа, 13:39 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 14, августа. /ТАСС

На мероприятии представят работу полевого госпиталя и образцы оружия периода Первой мировой войны

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КАЛИНИНГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Около 140 человек из России и Украины в конце августа примут участие в историческом фестивале "Гумбинненское сражение" в Калининградской области, посвященном истории Первой мировой войны. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в департаменте информационной политики Российского военно-исторического общества (РВИО), выступающего одним из организаторов фестиваля.

"В фестивале примут участие от 120 до 140 реконструкторов", - сказал представитель РВИО. Они представляют Калининград, Санкт-Петербург, Калугу, Ногинск, Тулу, Серпухов, Крым, Переславль-Залесский, Москву и Московскую область. "В этому году планируется также приезд реконструкторов с Украины", - добавили в РВИО, отметив, что в прошлые годы в фестивалях принимали участие реконструкторы из Польши и Белоруссии.

Фестиваль пройдет 19 августа в городе Гусеве (бывший Гумбиннен) и в районе поселка Лермонтово. Он будет приурочен к 100-летию так называемого наступления Керенского в июне 1917 года, ставшего последним наступлением русской армии в Первой мировой войне и провалившегося из-за падения дисциплины в русских войсках. Вторым названием фестиваля станет "Последнее наступление старой армии", отмечают организаторы.

На мероприятии будут созданы исторические интерактивные площадки, на которых представят работу полевого госпиталя, образцы оружия и снаряжения русской и немецкой армий. Пройдет показ одежды начала XX века от ателье винтажной моды.

Кульминацией станет реконструкция боя на Восточном фронте между русской и германо-австрийской армиями. В нем наряду с пехотой примут участие от семи до десяти кавалеристов, будут задействованы четыре пушки, воссозданные по чертежам времен Первой мировой - по две с каждой из сторон. На поле боя будет представлена действующая модель пушечно-пулеметного бронеавтомобиля русской армии "Маннесман-Мулаг", разработанного в 1914 году. Планируется восстановление эпизода участия в сражениях женского батальона под командованием Марии Бочкаревой.

Фестиваль "Гумбинненское сражение"

Фестиваль "Гумбинненское сражение" проходит в Калининградской области с 2013 года. В первый год его посетили около 25 тыс. человек. В 2014 году, в год 100-летия начала Первой мировой войны, количество зрителей возросло почти до 70 тыс., что стало рекордом.

Организаторами фестиваля выступают Российское военно-историческое общество, Министерство культуры РФ, правительство Калининградской области, администрация Гусевского городского округа и центр военно-исторической реконструкции "Гарнизон-А".

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