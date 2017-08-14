Власти Липецка откажутся от работы троллейбусов с 15 августа

ТАСС, 14 августа. Власти Липецка приняли решение отказаться от работы троллейбусов на городских маршрутах, в общественных перевозках их заменят автобусами. Об этом сообщили в пресс-службе города по итогам встречи с журналистами главы департамента транспорта Александра Алынина.

"С 15 августа на маршрутах, которые обслуживали троллейбусы, останутся только автобусы. Ключевой момент для принятия решения - развитие транспортных технологий. Сейчас троллейбусы меняем автобусами, в дальнейшем рассматриваем возможность закупки электробусов", - привели в пресс-службе слова Александра Алынина.

Как добавили в мэрии, по заказу администрации Липецка проведен социологический опрос, в котором более половины жителей города высказались против троллейбусов, в основном из-за их плохого технического состояния и низкой скорости.

"Сегодня в Липецке работают 575 единиц общественного транспорта, из них троллейбусов - 10-12 или всего 2% от общего числа. При этом город содержит всю контактную сеть, подстанции, а также службу энергохозяйства предприятия, включающую в себя как персонал, так и спецтехнику", - уточнили в администрации города.

Ранее власти Липецка добавили на троллейбусные маршруты 21 новый автобус марки "ЛиАЗ". "В Липецке проходят тестирование электробус "КамАЗ" и три современных газомоторных автобуса марок "Волгабас", "НефАЗ", "ЛиАЗ", по итогам будет принято решение о закупках нового транспорта для общественных перевозок", - добавили в мэрии.