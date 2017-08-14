Оленеводы Арктики, Сибири и Дальнего Востока поучаствуют во Всемирном конгрессе в Швеции

ТАСС, 14 августа. Оленеводы из арктических регионов России, Сибири и Дальнего Востока примут участие во Всемирном конгрессе оленеводов, который с 16 по 20 августа состоится в селе Йокмосс на севере Швеции. Об этом ТАСС в понедельник сообщили координаторы российских участников.

"Во Всемирном конгрессе примут участие представители тех регионов России, где распространено традиционное оленеводство. Будут жители Амурской, Иркутской и Мурманской областей, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Хабаровский край, Бурятия, Якутия, Тува и Красноярский край. В общей сложности российская делегация будет около 80 человек", - сказали координаторы.

Во время работы конгресса от российской стороны запланировано несколько выступлений с докладами. Как сообщили в правительстве ЯНАО, директор департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия региона Виктор Югай выступит с информацией об особенностях оленеводства на Ямале, переработке мяса северных оленей и мерах безопасности, принятых после вспышки сибирской язвы 2016 года. "Также запланированы выезды на природу - в национальный парк Швеции, участие российских оленеводов в Чемпионате по метанию аркана, выставке прикладного искусства и детских рисунков", - уточнили координаторы.

Таймыр, самый северный район Красноярского края, будет представлять Артем Яр, потомственный оленевод из носковской тундры. Он поделится с участниками конгресса опытом ведения домашнего оленеводства, а также расскажет о своих подходах в решении задач, стоящих перед отраслью.

"Со своей семьей я кочую по носковской тундре уже более 10 лет. Когда только начинал заниматься оленеводством, в моем стаде было всего 60 голов. Сейчас оно выросло до 300. У нас большой опыт в этом деле, поэтому обо всех удачах и неудачах, проблемах и достижениях знаем, что называется, не понаслышке. Я буду рад поделиться своими знаниями с участниками конгресса и узнать об опыте других регионов и стран", - сказал Яр.

На Ямале выпасается самое крупное стадо одомашненных северных оленей - более 730 тыс. голов. После вспышки сибирской язвы лета 2016 года, в результате которой погибло более 2,5 тыс. животных, принято решение о вакцинации всего поголовья северных оленей. Всемирный конгресс оленеводов проводится один раз в четыре года. Предыдущий проходил в 2013 году в Китае.