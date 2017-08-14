В Карачаево-Черкесии откроют школу инструкторов горно-пешеходного туризма

ЧЕРКЕССК, 14 августа. /ТАСС/. Федерация спортивного туризма Карачаево-Черкесии (КЧР) при поддержке Министерства туризма, курортов и молодежной политики республики откроет школу инструкторов горно-пешеходного туризма. Она будет работать на курорте "Архыз" с 4 по 15 сентября 2017 года, сообщает в понедельник пресс-служба главы и правительства КЧР.

"Школа инструкторов горно-пешеходного туризма будет организована с 4 по 15 сентября в районе Всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз". Она представляет собой экспресс-курс подготовки по 11 направлениям, в частности, туристические навыки и быт, краеведение, топография, ориентирование, туристический маршрут, техника пешеходного туризма, азы скалолазания, обеспечение безопасности и жизнедеятельности на маршруте", - говорится в сообщении. Обучение будет проходить в форме лекционных и практических занятий. Успешно прошедшие курс и сдавшие итоговый экзамен курсанты получат сертификат и удостоверение инструктора горно-пешеходного туризма III категории.

"Лекции и практические занятия будут вести опытные дипломированные инструкторы республики и представители Федерации спортивного туризма КЧР. Участниками школы могут стать начинающие инструкторы и все желающие заниматься этой деятельностью, но для этого им нужно будет пройти конкурсный отбор. В частности, конкурсанты должны быть подготовлены физически, хорошо ориентироваться в горной местности, владеть навыками оказания первой медицинской помощи. Объявлен набор, сейчас принимаем заявки", - пояснили ТАСС в Минтуризме КЧР.

По данным Минтуризма КЧР, за первую половину 2017 года республику посетили более 600 тыс. туристов, что на 150 тыс. (на 33%) больше, чем за тот же период 2016 года. По итогам года власти региона ожидают увеличение туристического потока в республику на 20%, в 2016 году республику посетили около 1 млн туристов.

Наибольшей популярностью пользуются курорты в Архызе и Домбае, а также Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".