Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нижегородские школьники представили на конкурсе в Японии модель беспилотного автомобиля

Общество
14 августа, 15:45 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 14, августа. /ТАСС

Трое юных изобретателей получили награды за разработку проекта по определению чистоты воды, модели звукового компаса и алгоритма распознавания дорожных знаков

Поделиться
Материал из 1 страницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Школьники из города Саров Нижегородской области завоевали серебро, бронзу и спецприз на 3-й Международной выставке юных изобретателей в Японии (IEYI - International Exhibition for Young Inventors). Как сообщили в пресс-службе правительства региона, дети представили модель беспилотного автомобиля и звуковой компас.

"Серебряным призером в своей номинации стал нижегородец Максим Бушуев, ученик школы информатики "Вектор++", которая является участником Саровского инновационного кластера. Максим сконструировал модель беспилотного автомобиля, который может "видеть-распознавать" дорожные знаки и соотносить свои действия с их значением: снижать скорость, останавливаться, поворачивать", - сказали в пресс-службе.

Еще одна школьница из Сарова Мария Яушкина завоевала бронзу за разработку звукового компаса - системы обнаружения источника звука. А проект Ксении Пуртовой - определение чистоты воды по началу ее кипения - международное жюри отметило специальным дипломом. Всего российская команда завоевала в Японии пять медалей, в числе которых две нижегородские.

"Они работали на износ все три дня выставки. Мы потом подсчитали: каждому пришлось в среднем 60 раз рассказать о своей работе и ответить на вопросы, и все это на английском. Причем итоговая оценка складывалась из мнения жюри и мнения посетителей, так что расслабиться нельзя было в буквальном смысле ни на минуту. Вернулись ребята уже другими: поняли, на каком месте они находятся в России и мире, получили высокие оценки в среде профессионалов и увидели, куда им двигаться дальше", - цитирует пресс-служба руководителя нижегородской делегации Игоря Уточникова.

Международная выставка юных изобретателей (IEYI) проводится 13 лет в странах Южной и Восточной Азии (Малайзия, Индонезия, Индия, Япония, Китай, Вьетнам, Корея и т. д.) с целью содействия творческим и инновационным проектам молодых людей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
2
МЧС: поиск людей на руднике "Мир" будут вести, пока позволяют условия
3
Полиция ищет группу из 15 туристов в районе водопада Атыш в Башкирии
4
Первый канал назовет ведущего "Пусть говорят" в вечернем выпуске передачи
5
Гольфист Нестеров арестован за убийство матери
6
ФСБ предотвратила серию терактов в Московском регионе
7
Комиссия РФС рассмотрит работу арбитра Федотова на матче "Зенит" - "Ахмат"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама