Нижегородские школьники представили на конкурсе в Японии модель беспилотного автомобиля

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Школьники из города Саров Нижегородской области завоевали серебро, бронзу и спецприз на 3-й Международной выставке юных изобретателей в Японии (IEYI - International Exhibition for Young Inventors). Как сообщили в пресс-службе правительства региона, дети представили модель беспилотного автомобиля и звуковой компас.

"Серебряным призером в своей номинации стал нижегородец Максим Бушуев, ученик школы информатики "Вектор++", которая является участником Саровского инновационного кластера. Максим сконструировал модель беспилотного автомобиля, который может "видеть-распознавать" дорожные знаки и соотносить свои действия с их значением: снижать скорость, останавливаться, поворачивать", - сказали в пресс-службе.

Еще одна школьница из Сарова Мария Яушкина завоевала бронзу за разработку звукового компаса - системы обнаружения источника звука. А проект Ксении Пуртовой - определение чистоты воды по началу ее кипения - международное жюри отметило специальным дипломом. Всего российская команда завоевала в Японии пять медалей, в числе которых две нижегородские.

"Они работали на износ все три дня выставки. Мы потом подсчитали: каждому пришлось в среднем 60 раз рассказать о своей работе и ответить на вопросы, и все это на английском. Причем итоговая оценка складывалась из мнения жюри и мнения посетителей, так что расслабиться нельзя было в буквальном смысле ни на минуту. Вернулись ребята уже другими: поняли, на каком месте они находятся в России и мире, получили высокие оценки в среде профессионалов и увидели, куда им двигаться дальше", - цитирует пресс-служба руководителя нижегородской делегации Игоря Уточникова.

Международная выставка юных изобретателей (IEYI) проводится 13 лет в странах Южной и Восточной Азии (Малайзия, Индонезия, Индия, Япония, Китай, Вьетнам, Корея и т. д.) с целью содействия творческим и инновационным проектам молодых людей.