Власти Москвы назвали 13 домов, в которые может начаться переселение по реновации

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Столичные власти назвали адреса 13 домов, в которые будут переселять жителей по программе реновации. Такими сведениями с ТАСС поделился глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
"Семь из тринадцати домов находятся по адресу Бескудниковский микрорайон, 5, корпуса 1, 4, 5, 6, 8, 9 и 10", - сказал Бочкарев.
Большая часть уже полностью готовых домов для переселения в рамках реновации находится в районе Бескудниково. Во всех домах будет делаться ремонт комфорт-класса.
1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.
Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. метров. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. 8 августа мэр утвердил фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.
Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица, отмечается в постановлении столичного правительства.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее называл три источника формирования портфеля квартир фонда: принадлежащие столице квартиры, находящиеся на балансе департамента городского имущества, жилье, возводимое подконтрольными властям застройщиками, например, казенным предприятием "Управление гражданского строительства" или "Управление экспериментальной застройки микрорайонов", выкупленные у девелоперов пустующие квартиры в сданных домах.