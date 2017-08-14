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Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск

Общество
14 августа, 16:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Телеведущий заявил, что пока не знает, уйдет ли он в отпуск на три года, или будет "действовать по укороченному варианту"

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Андрей Малахов

Андрей Малахов

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Телеведущий Андрей Малахов в понедельник подтвердил, что уходит в декретный отпуск по уходу за ребенком. Заявление Малахова размещено на сайте журнала StarHit, главным редактором которого он является.

"Я и сам не ожидал, но главной новостью прошедшей недели стал мой декретный отпуск", - заметил Малахов. "Пока не знаю, пойду ли я по стопам гендиректора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана, который после рождения четвертого ребенка решил уйти в декретный отпуск аж на три года, или буду действовать по укороченному варианту, как принц Уильям с Криштиану Роналду, которые посвятили уходу за своими малышами чуть меньше времени", - заявил телеведущий.

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Источник: Андрей Малахов пока не писал заявления об уходе с Первого канала

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Ранее в понедельник Малахов, слухи об уходе которого с Первого канала муссируются последние две недели, не появился в эфире передачи "Пусть говорят", транслирующейся на Дальний Восток, вел выпуск нового сезона ведущий новостей Дмитрий Борисов.

Два источника на телеканале сообщили ТАСС, что Первый покинула вся предыдущая команда "Пусть говорят". "Заявления написали порядка 30 человек, все редакторы и создатели передачи, работавшие над ней более десяти лет", - сказал собеседник агентства. Другой представитель канала сообщил ТАСС, что набрана новая команда редакторов, не менее 20 человек, которую привела новый продюсер Наталья Никонова.

Адрей Малахов пришел на Первый канал в 1992 году, готовил сюжеты и тексты для различных программ. В 2001 году стал ведущим собственного ток-шоу "Большая стирка", которое получило большую популярность среди телезрителей благодаря бытовым сюжетам. В 2004 передачу заменили "Пять вечеров" с более серьезной, как отмечалось в рекламной акции, проблематикой. Еще через год в эфир вышла программа "Пусть говорят", существующая до сих пор.

Также Малахов с 2012 года по субботам ведет на Первом канале ток-шоу "Сегодня вечером", гостями которого становятся известные артисты, музыканты и писатели. Кроме того, в 2007 году Малахов стал главным редактором журнала StarHit о жизни знаменитостей.

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