Вологодская область планирует принимать более 3 млн туристов в год

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ТОТЬМА, 14 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Поток туристов в Вологодскую область растет, к 2020 году регион планирует принимать более 3 млн человек ежегодно. Об этом рассказал журналистам губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Ранее глава региона сообщил, что область рассчитывает также удвоить поток желающих посетить вотчину Деда Мороза в Великом Устюге - с 250 тыс. до 500 тыс. к 2025 году.
"Думаю, что к 2020 году 3 млн туристов, посещающих Вологодскую область в целом, мы получим. По методике подсчета Минкультуры РФ посетителей в прошлом году уже было почти 2,8 млн человек", - сказал губернатор.
Он отметил, что Вологодская область отмечает в 2017 году несколько юбилеев, в том числе 80 лет со дня основания региона. Кувшинников рассказал, что регион подготовился к юбилейным датам - появились новые туристские маршруты, гостиницы, кемпинги, рестораны, кафе.
В 2016 году Вологодская область также стала инициатором туристического проекта "Серебряное ожерелье России" по 11 регионам Северо-Западного федерального округа. В настоящее время по "Серебряному ожерелью" сформировано 280 маршрутов, порядка 100 туроператоров предлагают их клиентам. Развивается и промышленный туризм: компании "Северсталь" и "Фосагро" открыли интерактивные музеи, которые рассказывают о производстве металлов и химических удобрений.
В 15 минутах езды от Вологды расположен архитектурно-этнографический музей "Семенково". Он ежегодно принимает более 50 тыс. туристов, их количество растет на 1,5-2% в год, рассказала ТАСС старший научный сотрудник музея Наталья Федосеева.