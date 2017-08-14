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Вологодская область планирует принимать более 3 млн туристов в год

Общество
14 августа, 16:05 UTC+3 ТОТЬМА /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

Губернатор региона отметил, что в области появились новые туристские маршруты, гостиницы и кемпинги

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ТОТЬМА, 14 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Поток туристов в Вологодскую область растет, к 2020 году регион планирует принимать более 3 млн человек ежегодно. Об этом рассказал журналистам губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Ранее глава региона сообщил, что область рассчитывает также удвоить поток желающих посетить вотчину Деда Мороза в Великом Устюге - с 250 тыс. до 500 тыс. к 2025 году.

"Думаю, что к 2020 году 3 млн туристов, посещающих Вологодскую область в целом, мы получим. По методике подсчета Минкультуры РФ посетителей в прошлом году уже было почти 2,8 млн человек", - сказал губернатор.

Он отметил, что Вологодская область отмечает в 2017 году несколько юбилеев, в том числе 80 лет со дня основания региона. Кувшинников рассказал, что регион подготовился к юбилейным датам - появились новые туристские маршруты, гостиницы, кемпинги, рестораны, кафе.

В 2016 году Вологодская область также стала инициатором туристического проекта "Серебряное ожерелье России" по 11 регионам Северо-Западного федерального округа. В настоящее время по "Серебряному ожерелью" сформировано 280 маршрутов, порядка 100 туроператоров предлагают их клиентам. Развивается и промышленный туризм: компании "Северсталь" и "Фосагро" открыли интерактивные музеи, которые рассказывают о производстве металлов и химических удобрений.

В 15 минутах езды от Вологды расположен архитектурно-этнографический музей "Семенково". Он ежегодно принимает более 50 тыс. туристов, их количество растет на 1,5-2% в год, рассказала ТАСС старший научный сотрудник музея Наталья Федосеева.

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