Минздрав: россияне стали реже оформлять больничные

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Граждане России стали реже оформлять больничные листы, при этом почти половина выдается в связи с болезнями органов дыхания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

"За последние несколько лет, действительно, прослеживается тенденция к снижению оформления больничных листов. Так, в 2016 году было выдано 19,53 млн листов нетрудоспособности в сравнении с аналогичным периодом в 2015 году, когда было выдано 19,65 млн", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, такая тенденция в целом обусловлена активной вакцинацией, диспансеризациями и программами по формированию здорового образа жизни россиян. В министерстве отметили, что оформление и выдача больничных листов не является прямым показателем здоровья населения.

Из тех больничных листов, которые были выданы, почти половина была связана с болезнями органов дыхания, добавили в Минздраве.

"Россияне чаще оформляют больничные листы в связи с болезнями органов дыхания (40,3%), а именно ОРВИ, пневмония, грипп", - уточняют в ведомстве.