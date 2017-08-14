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Минздрав: россияне стали реже оформлять больничные

Общество
14 августа, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

По данным ведомства, это обусловлено "активной вакцинацией, диспансеризациями и программами по формированию здорового образа жизни" граждан

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© Владимир Астапкович/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Граждане России стали реже оформлять больничные листы, при этом почти половина выдается в связи с болезнями органов дыхания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

"За последние несколько лет, действительно, прослеживается тенденция к снижению оформления больничных листов. Так, в 2016 году было выдано 19,53 млн листов нетрудоспособности в сравнении с аналогичным периодом в 2015 году, когда было выдано 19,65 млн", - говорится в сообщении.

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По данным ведомства, такая тенденция в целом обусловлена активной вакцинацией, диспансеризациями и программами по формированию здорового образа жизни россиян. В министерстве отметили, что оформление и выдача больничных листов не является прямым показателем здоровья населения.

Из тех больничных листов, которые были выданы, почти половина была связана с болезнями органов дыхания, добавили в Минздраве.

"Россияне чаще оформляют больничные листы в связи с болезнями органов дыхания (40,3%), а именно ОРВИ, пневмония, грипп", - уточняют в ведомстве.

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