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В Нижегородской области планируется сократить выбросы сточных вод в девять раз

Общество
14 августа, 17:25 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 14, августа. /ТАСС

Область является участником программы по оздоровлению Волги

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Власти Нижегородской области планируют до 2025 года сократить выбросы сточных вод в девять раз в рамках реализации программы по оздоровлению Волги. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства области.

"Выбросы сточных вод в Нижегородской области планируется сократить в девять раз в рамках реализации программы по оздоровлению Волги. Помимо серьезного сокращения сбросов загрязненных вод, планируется ликвидировать наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда и обеспечить сохранение биоразнообразия реки Волги", - приводят слова заместителя губернатора Нижегородской области Александра Байера в пресс-службе.

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Бюджет приоритетного проекта по оздоровлению Волги составляет 257 млрд рублей и рассчитан до 2025 года. Участие в нем и, соответственно, получение федеральных субсидий даст возможность властям Нижегородской области привести объекты водоотведения региона к бесперебойной и нормативной работе, отметили в пресс-службе.

"Основным условием участия в проекте и получения федеральных субсидий для водоканалов является заключение концессионных соглашений. Сейчас профильным региональным министерствам необходимо провести серьезную аналитическую работу, чтобы сформировать список возможных участников проекта. Для этого в региональном правительстве сформирована рабочая группа, которая займется оценкой состояния очистных сооружений", - приводят слова Байера в пресс-службе.

8 августа в Волгограде состоялось совещание на тему сохранения, предотвращения загрязнения и рационального использования реки Волги. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на нем, что подписал распоряжение о строительстве Нижегородского низконапорного гидроузла на Волге, который должен быть сдан в эксплуатацию до 2021 года, стоимостью 43,5 млрд рублей.

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