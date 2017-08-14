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Средняя продолжительность жизни в России впервые превысила 72 года

Общество
14 августа, 18:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Вице-премьер Ольга Голодец отметила, что "вопросы здоровья и демографического развития - это абсолютный приоритет правительства"

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Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Средняя продолжительность жизни в России по итогам первого полугодия 2017 года составила 72,4 года, сообщила журналистам в понедельник вице-премьер Ольга Голодец.

"Средняя продолжительность жизни в России впервые превысила 72 года, составив по итогам первого полугодия 2017 года, согласно предварительной оценке Росстата, 72,4 года. По сравнению с 2016 годом средняя продолжительность жизни в России увеличилась на 0,5 года", - сказала она.

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По словам Голодец, главным фактором, обеспечивающим увеличение средней продолжительности жизни, является системная работа по снижению смертности. Она уточнила, что по итогам первого полугодия 2017 года смертность сократилась до 12,9 на 1000 человек против 13,2 за аналогичный период прошлого года.

"Вопросы здоровья и демографического развития - это абсолютный приоритет правительства. Эта проблематика будет оставаться в центре внимания и в дальнейшем", - подчеркнула вице-премьер.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата сообщала, что средняя продолжительность жизни в России в прошлом году впервые за всю историю сбора данных выросла до уровня в 71,87 года. Среди мужчин данный показатель в прошлом году составил 66,5 года, среди женщин - 77 лет.

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