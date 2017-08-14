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Жительница Астраханской области узнала своего внука на видео из приюта в Ираке

Общество
14 августа, 18:57 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова

Семья просит помощи МИД в возвращении мальчика и его сестры домой

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АСТРАХАНЬ, 14 августа. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Жительница Астраханской области Мархаба Башировна узнала на видео телекомпании RT из приюта в Ираке своего внука. Сейчас семья просит помощи МИД в возвращении мальчика и его сестры домой, сообщила в понедельник ТАСС тетя детей Кунбике, которая не захотела называть свою фамилию.

"Один ребенок - это девочка 2013 года, она является гражданкой России, второй - мальчик 2016 года, рожден уже на территории Ирака. <…> У того [мальчика], которого показали в сюжете, действительно есть похожие черты. Сейчас мы не знаем, как нам быть, нам нужна помощь для возвращения детей домой", - уточнила собеседница агентства.

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Женщина пояснила, что последний раз фотографию мальчика родственники получили в декабре 2016 года. Отец детей, по словам Кунбике, погиб в Ираке, где находится их мать, неизвестно.

"Про маму [детей] ничего не знаем, возможно, жива. Но точной информации нет. Ранее мы обращались в МИД по поводу старшей девочки, так как она гражданка России, думали сначала найдем ее, потом и мальчика. <...> Что делать дальше - просто не знаем", - добавила Кунбике.

ТАСС пока не располагает комментариями представительства МИД России в Астрахани.

Как сообщил источник в силовых структурах региона, ранее родители мальчика и девочки уехали в Турцию, потом в Сирию и дальше в Ирак. По словам источника, для установления родства ребенка с астраханской семьей, скорее всего, потребуется анализ ДНК.

Российские дети в приютах Ирака

Видеозапись из приюта в Багдаде первоначально опубликовал телеканал RT в начале августа. При содействии главы Чечни Рамзана Кадырова в Россию из иракского приюта был возвращен четырехлетний Билал Тагиров, которого отец в два года вывез в Сирию, а затем в Ирак. Позже Кадыров сообщил, что его представители посетили приют "Аль-Салихия" в Багдаде, где были обнаружены еще шестеро детей, которые, предположительно, являются гражданами РФ. Родственники четверых из них найдены в Дагестане.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Зияд Сабсаби отправится в Ирак, чтобы оказать помощь детям из России. По словам Кадырова, "в других приютах в Багдаде находятся от 35 до 40 граждан РФ и до 100 граждан СНГ", и еще столько же в районе Мосула и Курдистана.

Позже, 11 августа, уполномоченная при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова сообщила ТАСС, что получила более 200 обращений о вывозе детей родителями, уехавшими воевать на стороне террористов в Сирию и Ирак.

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