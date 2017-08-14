Мэрия Москвы вновь согласовала митинг вкладчиков банка "Югра" в "Гайд-парке" Сокольников

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Власти Москвы вновь согласовали проведение митинга вкладчиков обанкротившегося банка "Югра" 23 августа в "Гайд-парке" Сокольников, но теперь сократили количество участников до 500 человек. Об этом ТАСС сообщил глава департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников.

"Мы согласовали митинг в "Гайд-парке", 23 августа, 500 человек. Мы согласовали столько участников, сколько нам дали по заявке - они просили 500 человек [по заявке на проведение рядом с метро "Улица 1905 года"]. Митинг на "Улице 1905 года" не согласован", - сказал Черников, добавив, что в том случае, если активисты захотят увеличить количество участников в Сокольниках, столичная мэрия готова рассмотреть их заявку согласно установленным законодательством сроков.

Глава департамента отметил, что 15 августа митинг клиентов банка "Югра", который был согласован ранее на 1500 человек в "Гайд-парке", не состоится, поскольку активисты не подали в департамент уведомление о согласии на проведение данного митинга.

Выбор места

Вкладчики обанкротившегося банка "Югра" трижды подавали заявки в столичную мэрию на проведение митинга в различных местах центра города, поскольку были против согласованного властями "Гайд-парка" в Сокольниках.

Первую заявку активистов мэрия согласовала на 15 августа, перенеся место его проведения с заявленной Трубной площади в центре города в "Гайд-парк" из-за работ по благоустройству. При этом разрешенная численность митингующих была сокращена вдвое от заявленной - до 1,5 тыс. человек, поскольку это максимальная вместимость "Гайд- парка". В следующей заявке активисты предложили еще около 10 мест в центре Москвы для проведения митинга, которые также были отклонены властями.

В третий раз активисты, объединившись с представителями "Партии роста", подали совместную заявку в мэрию на проведение митинга вкладчиков рядом с метро "Улица 1905 года", при этом сократив численность участников митинга в шесть раз - с первоначально заявленных 3 тыс. на Трубной площади до 500 человек, чтобы провести акцию именно в центре столицы.

Банкротство банка "Югра"

Банк "Югра", который входил в топ-30 по активам, лишился лицензии 28 июля, 10 июля в банке была введена временная администрация. Крах "Югры" стал крупнейшим случаем в истории по объему выплат вкладчикам из Агентства по страхованию вкладов: всего подлежит выплате 169,2 млрд рублей.

Как ранее сообщали в ЦБ, 90% кредитного портфеля "Югры" составляли кредиты на бизнес-проекты собственников банка. Основным акционером "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин.

Агентство по страхования вкладов (АСВ) оценивает примерное число вкладчиков банка "Югра" в 260 тыс. лиц - они могут обратиться за страховыми выплатами на общую сумму 173 млрд рублей. При этом по состоянию на 7 августа вкладчики уже получили 147,5 млрд рублей, что составляет 85% от общей суммы страховых возмещений по банку.

В то же время, по данным АСВ, у 61% вкладчиков банка "Югра" с депозитами от 1,4 млн рублей превышение страхового лимита составило не более 100 тыс. рублей, а с суммой превышения до 600 тыс. рублей - 86%.