Служба помощи инвалидам появилась еще на семи станциях метро Петербурга

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Служба помощи инвалидам с 14 августа начинает работать еще на семи станциях метро Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена. Теперь сотрудники подземки помогают людям с ограниченными возможностями почти на половине станций - 29 из 67.
"Сотрудники дистанции обеспечения мобильности пассажиров теперь смогут оказывать услуги по обеспечению доступности для маломобильных групп пассажиров еще на семи станциях - "Садовой", "Спасской", "Сенной площади", "Спортивной", "Пролетарской", "Обухово" и в "Рыбацком", - сообщает метрополитен.
Как пояснила ТАСС глава пресс-службы подземки Юлия Шавель, до конца 2017 года такая служба появится на всех 67 станциях метро Петербурга. "Сегодня началась работа на семи новых станциях в дополнение к 22, где она уже проводится. До конца года сотрудники дистанции обеспечения мобильности пассажиров появятся на всех станциях", - сказала Шавель.
Сотрудники этой службы метро оказывают помощь инвалидам-колясочникам, лицам, пользующимся ходунками и костылям, слабовидящим пассажирам и пассажирам с нарушениями слуха, а также родителям с детскими колясками и пожилым людям с тяжелыми сумками.