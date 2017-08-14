В СПЧ высказались за срочную помощь детям из РФ, оказавшимся в зоне боев в Ираке

Филатов: матч Каспарова и Карякина приведет к росту интереса к шахматам во всем миреСпорт 14 августа, 22:35
Каспаров сыграл вничью с Карякиным в первой партии турнира в Сент-ЛуисеСпорт 14 августа, 22:08
На Украине расследуют более 100 дел о коррупции на госпредприятияхМеждународная панорама 14 августа, 22:01
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве в понедельник и вторникОбщество 14 августа, 21:55
Минтруд выступил против подарков для госслужащих в виде изделий народного промыслаОбщество 14 августа, 21:51
На съемках продолжения фильма Deadpool погибла женщина-каскадерПроисшествия 14 августа, 21:44
СМИ: США ограничили выдачу виз венесуэльцам после созыва Конституционной ассамблеиМеждународная панорама 14 августа, 21:38
Археологи при раскопках в Крыму обнаружили алтарь спартанцев III в. до нашей эрыНаука 14 августа, 21:28
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче РФПЛ, продлив беспроигрышную серию до шести игрСпорт 14 августа, 21:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Участники встречи, организованной Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), высказались за принятие срочных мер по оказанию помощи детям из РФ, оказавшимся в зоне боев в Ираке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СПЧ.
Встреча с прошла с участием посла Ирака в России Хайдара Мансура Хади. Со стороны СПЧ в обсуждении участвовали ответственный секретарь Совета Яна Лантратова, председатель постоянной комиссии Совета по защите прав человека за рубежом Андрей Юров, член совета, президент Центра стратегических исследований религий и политики современного мира Максим Шевченко.
"Участники встречи высказались за необходимость принятия срочных мер по оказанию помощи маленьким россиянам. По данным иракского отделения ЮНИСЕФ, в ходе операции по освобождению Мосула порядка 3,8 тыс. детей оказались разлучены со своими родственниками; сколько из них россиян - неизвестно", - подчеркивается в сообщении пресс-службы. При этом отмечается, что посол Ирака заверил участников встречи в готовности властей страны оказать максимальное содействие спасению жизни детей.
Также участники заслушали доклад сенатора от Чеченской республики Зияда Сабсаби об итогах его работы в Ираке по возвращению российских детей на родину. "Собравшиеся высоко оценили миссию Сабсаби, несколько дней назад вернувшего из опасного региона на родину четырехлетнего Билала", - говорится в сообщении СПЧ.
4 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем канале в Telegram, что его представители посетили приют "Аль-Салихия" в Багдаде, где были обнаружены шестеро детей, которые, предположительно, являются гражданами РФ. По словам Кадырова, в других приютах в Багдаде находятся от 35 до 40 граждан РФ и до 100 граждан СНГ, и еще столько же - в районе Мосула и Курдистана. 10 августа глава Чечни написал на своей странице в Instagram, что родственники четырех российских детей, которых обнаружили в приюте Ирака его представители, найдены в Дагестане. Кадыров добавил, что заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, уроженец города Алеппо Зияд Сабсаби в ближайшее время отправится в Ирак, чтобы оказать помощь детям из России.