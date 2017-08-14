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В СПЧ высказались за срочную помощь детям из РФ, оказавшимся в зоне боев в Ираке

Общество
14 августа, 21:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Посол Ирака заявил о готовности властей страны оказать максимальное содействие спасению жизни детей

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Участники встречи, организованной Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), высказались за принятие срочных мер по оказанию помощи детям из РФ, оказавшимся в зоне боев в Ираке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СПЧ.

Встреча с прошла с участием посла Ирака в России Хайдара Мансура Хади. Со стороны СПЧ в обсуждении участвовали ответственный секретарь Совета Яна Лантратова, председатель постоянной комиссии Совета по защите прав человека за рубежом Андрей Юров, член совета, президент Центра стратегических исследований религий и политики современного мира Максим Шевченко.

"Участники встречи высказались за необходимость принятия срочных мер по оказанию помощи маленьким россиянам. По данным иракского отделения ЮНИСЕФ, в ходе операции по освобождению Мосула порядка 3,8 тыс. детей оказались разлучены со своими родственниками; сколько из них россиян - неизвестно", - подчеркивается в сообщении пресс-службы. При этом отмечается, что посол Ирака заверил участников встречи в готовности властей страны оказать максимальное содействие спасению жизни детей.

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Также участники заслушали доклад сенатора от Чеченской республики Зияда Сабсаби об итогах его работы в Ираке по возвращению российских детей на родину. "Собравшиеся высоко оценили миссию Сабсаби, несколько дней назад вернувшего из опасного региона на родину четырехлетнего Билала", - говорится в сообщении СПЧ.

4 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем канале в Telegram, что его представители посетили приют "Аль-Салихия" в Багдаде, где были обнаружены шестеро детей, которые, предположительно, являются гражданами РФ. По словам Кадырова, в других приютах в Багдаде находятся от 35 до 40 граждан РФ и до 100 граждан СНГ, и еще столько же - в районе Мосула и Курдистана. 10 августа глава Чечни написал на своей странице в Instagram, что родственники четырех российских детей, которых обнаружили в приюте Ирака его представители, найдены в Дагестане. Кадыров добавил, что заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, уроженец города Алеппо Зияд Сабсаби в ближайшее время отправится в Ирак, чтобы оказать помощь детям из России.

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Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович Лантратова, Яна Валерьевна
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