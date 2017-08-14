СТС осенью представит премьеру вокального шоу "Успех"

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Телеканал СТС представит осенью мировую премьеру вокального шоу "Успех" (The Final Four), права на франшизу куплены у израильской компании Armoza Formats. Об этом ТАСС сообщил представитель "СТС Медиа".
Формат предполагает участие четырех сменяющих друг друга вокалистов-финалистов, которым необходимо будет еженедельно исполнением песен доказывать свое право находиться в финале. При этом новые участники будут постоянно пытаться занять их место.
Жюри будет состоять из трех российских исполнителей. Собеседник агентства отказался раскрыть имена артистов, отметив, что детальная информация появится в начале сентября.
Хронометраж каждой серии составляет полтора-два часа, каждый сезон подразумевает 13 серий.
Права на создание этого телешоу также куплены американским каналом Fox, премьера запланирована на весну 2018 года.