Россияне не пострадали в результате наводнения в Сьерра-Леоне

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Граждан России среди пострадавших в результате наводнения в Сьерра-Леоне, согласно информации посольства России в Гвинейской Республике, нет. Об этом сообщили в понедельник в российском МИД.
"14 августа в результате вызванного продолжительными ливнями наводнения в Сьерра-Леоне, а также масштабного оползня в одном из пригородов столицы этой западноафриканской страны городе Фритауна, по предварительным данным, погибли более 300 и остались без крова около 2 тысяч человек", - информировали в министерстве.
"Правительством Сьерра-Леоне был создан оперативный кризисный штаб и сформирована комиссия по оценке нанесенного ущерба, - указали в дипведомстве. - В помощи пострадавшим и устранении последствий бедствия участвуют подразделения службы по чрезвычайным ситуациям, Красного Креста, полиции и вооруженных сил, осуществляются меры по эвакуации местных жителей из потенциально опасных районов".
"По информации посольства России в Гвинейской Республике, курирующего по совместительству отношения нашей страны с Республикой Сьерра-Леоне, среди находящихся в Сьерра-Леоне российских граждан пострадавших нет", - сообщили в МИД.
В Москве также выразили искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.