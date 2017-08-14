Россияне не пострадали в результате наводнения в Сьерра-Леоне

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Граждан России среди пострадавших в результате наводнения в Сьерра-Леоне, согласно информации посольства России в Гвинейской Республике, нет. Об этом сообщили в понедельник в российском МИД.

"14 августа в результате вызванного продолжительными ливнями наводнения в Сьерра-Леоне, а также масштабного оползня в одном из пригородов столицы этой западноафриканской страны городе Фритауна, по предварительным данным, погибли более 300 и остались без крова около 2 тысяч человек", - информировали в министерстве.

"Правительством Сьерра-Леоне был создан оперативный кризисный штаб и сформирована комиссия по оценке нанесенного ущерба, - указали в дипведомстве. - В помощи пострадавшим и устранении последствий бедствия участвуют подразделения службы по чрезвычайным ситуациям, Красного Креста, полиции и вооруженных сил, осуществляются меры по эвакуации местных жителей из потенциально опасных районов".

"По информации посольства России в Гвинейской Республике, курирующего по совместительству отношения нашей страны с Республикой Сьерра-Леоне, среди находящихся в Сьерра-Леоне российских граждан пострадавших нет", - сообщили в МИД.

В Москве также выразили искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.