Старинное оружие, ковры и национальную одежду показали на Дне Ингушетии на форуме "Машук"

ПЯТИГОРСК, 14 августа. /ТАСС/. Старинное оружие, ковры и национальную одежду представили на Дне Ингушетии, состоявшемся в понедельник на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук" в Пятигорске.

"Праздник стал продолжением масштабных торжеств, посвященных 25-летию Республики Ингушетия, мы рады показать на форуме богатство нашей истории", - рассказали ТАСС в делегации республики.

На площадке была развернута выставка народных промыслов. Ингушский государственный музей краеведения им. Т. Мальсагова представил ретроспективу важных вех истории региона. Участники и гости "Машука" смогли ознакомиться с национальной одеждой, аксессуарами, самобытными войлочными коврами, старинным оружием, сувенирами из глины, дерева и камня. Республиканский музей изобразительных искусств привез экспозицию "Ингушетия - страна высоких гор". Кроме того, для машуковцев были организованы мастер-классы по танцам и кузнечному делу, а также дегустации минеральной воды, меда и молочных продуктов.

Как рассказали в пресс-центре форума, делегация республики - одна из самых небольших: за две смены на поляне побывают 145 человек. Но это не помешало ребятам одержать уже несколько весомых побед на различных площадках "Машука". "Так, за идею создания мастерской по переработке вторичного сырья Адам Калиматов получил на конкурсе проектов 240 баллов из 240 возможных", - сообщили в пресс- центре.

Интересные идеи

Участники Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2017" предлагают много идей, но должны правильно оценивать свои возможности, посоветовал ребятам глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который встретился с участниками форума в рамках состоявшегося здесь День Ингушетии.

"У вас очень много интересных идей, которые достойны поддержки. Но старайтесь быть реалистичными, детально оценивайте свои возможности. На выходе должно быть понятно, на что потрачены грантовые средства, какой эффект был получен при реализации конкретного проекта… Было бы полезно уделять больше внимания межрегиональным инициативам", - считает Евкуров.

Также глава республики рассказал о профилактике экстремизма, работе в регионе адаптационной комиссии, которая занимается попавшими в зону риска, о регулярных встречах с молодежью и их семьями. "Для нас важно, чтобы в стремлении остановить радикальные движения мы сами не перегибали палку. Мы должны заниматься не тем, кому в чем ходить и как молиться, а совместными культурными проектами, спортивными мероприятиями. Надо больше общаться, дружить, организовывать такие замечательные площадки, как "Машук", - подчеркнул Евкуров.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске в восьмой раз с 5 по 19 августа, в воскресенье здесь стартовала вторая смена с участием зарубежных представителей пяти стран. Грантовый фонд форума составляет 85,5 млн рублей. Деньги будут распределены между 105 индивидуальными проектами и 20 заявками от юридических лиц, победившими в конкурсе. Индивидуальные проекты смогут претендовать на поддержку объемом в 300 тыс., 400 тыс. или 500 тыс. рублей, а для юридических лиц объем финансирования определен в 2,5 млн рублей.

Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.