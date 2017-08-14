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МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве в понедельник и вторник

Общество
14 августа, 21:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Ночью на вторник и утром ожидается дождь, гроза и порывы ветра до 18 метров в секунду

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве в понедельник и вторник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

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"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением фронтальной волны с юго-запада ночью на вторник и в утренние часы вторника в Москве ожидается дождь, гроза и порывы ветра до 18 метров в секунду", - сообщили в ведомстве. МЧС предупреждает, что в случае ухудшения погоды возможно подтопление дорожного полотна, затруднение движения транспорта, увеличение числа ДТП, повреждение линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных конструкций.

Спасатели Москвы рекомендуют жителям столицы переждать непогоду в капитальных зданиях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не парковать автомобили под деревьями. При грозе стараться не управлять машиной и не находиться у водоемов, не купаться.

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