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Нарышкин откроет выставку археологических находок 2017 года в доме РИО

Общество
15 августа, 0:09 UTC+3 МОСКВА 15, августа. /ТАСС

На выставке можно будет увидеть находки, датируемые периодом с VI до XIV века нашей эры

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во вторник откроет выставку археологических находок 2017 года "Горизонты археологии: от Балтики до Причерноморья" в доме РИО, сообщили в пресс-службе организации.

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"На выставке будут представлены артефакты, созданные в четырех очагах древних культур: на берегах Балтики, в колыбели нашей государственности - Великом Новгороде, в центре Северо-Востока Древней Руси - Суздальском ополье и на территории Боспорского царства, в Керчи и на Тамани", - говорится в сообщении.

Артефакты принадлежат к разным эпохам, на выставке можно будет увидеть и находки, датируемые VI-VII веками, а также более поздние, относящиеся к XIV веку нашей эры. Экспонаты принадлежат разным культурам и демонстрируют историю развития международных связей Древней Руси.

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