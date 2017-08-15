В пригороде Сан-Паулу забравшаяся в офис компании пума напугала сотрудников

ТАСС, 15 августа. Пума забрела в понедельник в офис одной из бразильских компаний в городе Итапесерика-да-Серра в 50 км к северу от Сан-Паулу. Сотрудников арендующей помещение фирмы охватила паника, работа предприятия была на несколько часов остановлена, сообщает бразильский телеканал Globo.

"Испуганные сотрудники предприятия заперлись в комнате, ожидая прибытия спасателей. Некоторые спрятались под стол", - рассказал телеканалу один из сотрудников пожарной охраны, которые были вызваны на место ЧП вместе с полицейскими и ветеринарами. Последним удалось усыпить зверя.

Пуму доставили в один из центров содержания диких животных города. В ближайшее время животное должны вернуть в естественный ареал обитания.

По данным телеканала, хищник вышел к людям из-за лесных пожаров.