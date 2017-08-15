Google отозвала регистрацию неонацистского сайта

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Google в понедельник отозвала регистрацию интернет-издания неонацистского толка The Daily Stormer, создатели которого высмеяли жертву беспорядков в Шарлотсвилле (штат Вирджиния). Об этом сообщило агентство AP.

Ранее интернет-домен GoDaddy, на котором до этого располагалось издание The Daily Stormer, дал его создателям 24 часа на то, чтобы удалить сайт. Такое решение было принято после публикации статьи, высмеивающей Хизер Хейер, которая погибла в субботу в ходе столкновений ультраправых и их противников в Шарлотсвилле.

После этого создатели The Daily Stormer зарегистрировали сайт на домене, принадлежащем Google. Данный процесс проводится в автоматическом режиме и не требует одобрения со стороны компании. Однако вскоре после этого Google, проведя проверку сайта, сочла, что он нарушает установленные корпорацией правила пользования ее сервисами, и отозвала регистрацию. "Мы не хотим, чтобы с помощью наших сервисов пропагандировали насилие", - заявил представитель компании.

В субботу придерживающийся неонацистских взглядов 20-летний Алекс Филдс - младший, как свидетельствуют видеозаписи с места происшествия, на большой скорости на автомобиле пронесся по одной из улиц Шарлотсвилла и въехал в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых. Он скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов. Позднее ему были предъявлены обвинения в убийстве. В результате действий Филдса-младшего погибла 32-летняя Хизер Хейер, 19 человек пострадали.