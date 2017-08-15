Тейлор Свифт одержала победу в суде по иску о домогательстве

СМИ: съемки фильма "Миссия: невыполнима 6" могут отложить из-за травмы Тома КрузаКультура 15 августа, 2:05
Додон назвал безосновательными планы молдавского парламента ввести визы для граждан РФМеждународная панорама 15 августа, 1:53
Карякин проиграл Каруане в третьем туре шахматного турнира в Сент-ЛуисеСпорт 15 августа, 1:31
СМИ: военные КНДР представили Ким Чен Ыну план удара по ГуамуМеждународная панорама 15 августа, 1:31
Telegraph: "Манчестер Сити" предложит "Арсеналу" 60 млн фунтов за Алексиса СанчесаСпорт 15 августа, 1:15
Мадуро назвал угрозы Трампа в адрес Венесуэлы "самой грубой ошибкой" за 200 летМеждународная панорама 15 августа, 0:55
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисункиНаука 15 августа, 0:18
ЦСКА проведет первый матч с "Янг Бойз" за выход в групповую стадию Лиги чемпионовСпорт 15 августа, 0:10
Глава Пентагона заявил, что запуск КНДР ракеты в сторону США может привести к войнеМеждународная панорама 14 августа, 23:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Жюри присяжных в американском Денвере (штат Колорадо), рассматривавшее дело о домогательстве в адрес поп-звезды Тейлор Свифт, встало на сторону певицы, признав, что она стала жертвой неподобающих действий со стороны экс-ведущего одной из радиостанций. Об этом сообщило в понедельник агентство AP.
27-летняя Свифт обвиняла бывшего радиодиджея Дэвида Мюллера в том, что тот в 2013 году во время их совместной фотосъемки запустил руку под одежду певицы и схватил ее за обнаженную часть тела. Свифт в поданном ею иске требовала от 55-летнего Мюллера символической компенсации в размере 1 доллара. Она объясняла это тем, что не стремится к наживе, а хочет лишь добиться справедливости в суде. В итоге жюри присяжных встало на сторону певицы, присудив ей указанную компенсацию.
Мюллер также подавал иск против исполнительницы, утверждая, что после инцидента Свифт оказала давление на руководство радиостанции в Денвере, где он работал, в результате чего его уволили. Обвинения в домогательстве он отвергал. Экс-ведущий требовал от певицы $3 млн в качестве компенсации за потерянную им высокооплачиваемую работу. В пятницу суд отклонил иск, решив, что Мюллер не сумел представить доказательств, которые свидетельствовали бы, что действия Свифт способствовали его увольнению.
Свифт является одной из самых популярных и коммерчески успешных американских исполнительниц. Она выпустила на данный момент пять студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом более 40 млн копий. Певица, выступающая в стилях поп и кантри, является обладательницей большого числа музыкальных наград, включая 10 премий Grammy. В прошлом году журнал Forbes назвал Свифт самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире с годовым доходом $170 млн.