Тейлор Свифт одержала победу в суде по иску о домогательстве

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Жюри присяжных в американском Денвере (штат Колорадо), рассматривавшее дело о домогательстве в адрес поп-звезды Тейлор Свифт, встало на сторону певицы, признав, что она стала жертвой неподобающих действий со стороны экс-ведущего одной из радиостанций. Об этом сообщило в понедельник агентство AP.

27-летняя Свифт обвиняла бывшего радиодиджея Дэвида Мюллера в том, что тот в 2013 году во время их совместной фотосъемки запустил руку под одежду певицы и схватил ее за обнаженную часть тела. Свифт в поданном ею иске требовала от 55-летнего Мюллера символической компенсации в размере 1 доллара. Она объясняла это тем, что не стремится к наживе, а хочет лишь добиться справедливости в суде. В итоге жюри присяжных встало на сторону певицы, присудив ей указанную компенсацию.

Мюллер также подавал иск против исполнительницы, утверждая, что после инцидента Свифт оказала давление на руководство радиостанции в Денвере, где он работал, в результате чего его уволили. Обвинения в домогательстве он отвергал. Экс-ведущий требовал от певицы $3 млн в качестве компенсации за потерянную им высокооплачиваемую работу. В пятницу суд отклонил иск, решив, что Мюллер не сумел представить доказательств, которые свидетельствовали бы, что действия Свифт способствовали его увольнению.

Свифт является одной из самых популярных и коммерчески успешных американских исполнительниц. Она выпустила на данный момент пять студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом более 40 млн копий. Певица, выступающая в стилях поп и кантри, является обладательницей большого числа музыкальных наград, включая 10 премий Grammy. В прошлом году журнал Forbes назвал Свифт самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире с годовым доходом $170 млн.