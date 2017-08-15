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Билл Гейтс сделал крупнейшее за последние 17 лет пожертвование в $4,6 млрд

Общество
15 августа, 4:02 UTC+3 ТАСС

Не сообщается, какая организация стала получателем денег

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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс

© AP Photo/Nati Harnik

ТАСС, 15 августа. Основатель компании Microsoft и богатейший человек в мире Билл Гейтс сделал свое самое крупное пожертвование на благотворительные цели с 2000 года. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные, обнародованные Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

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61-летний миллиардер пожертвовал акции своей компании на сумму $4,6 млрд еще 6 июня. Какая организация стала получателем денег, не сообщается. Bloomberg отмечает, что наиболее щедро филантроп спонсирует Фонд Билла и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda Gates Foundation), принадлежащий самому основателю компании Microsoft и его супруге.

Крупнейшим вложением Гейтса в благотворительную деятельность была беспрецедентная сумма в $16 млрд в 1999 году, а годом позже $5,1 млрд. Билл Гейтс является лидером в списке наиболее щедрых филантропов мира. Известно, что с 1994 года на благотворительные цели он пожертвовал около $35 млрд.

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